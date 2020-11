Almeida asegura que Montoro no planteó una armonización fiscal sino que creó un grupo para la financiación autonómica

Dice que en los PGE "ha triunfado la línea de Sánchez" porque es el presidente del Gobierno el que "pacta" con ERC y Bildu, no Iglesias

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado este viernes que Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, plantease una armonización fiscal y ha explicado que lo que hizo fue impulsar un grupo de trabajo para reformar el sistema de financiación autonómica.

Así se ha pronunciado Almeida tras visitar el Hospital Universitario La Paz, coincidiendo con la presencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. La visita ha estado envuelta en la polémica, por los abucheos que ha recibido el presidente a su llegada, y por el malestar que ha provocado en el Gobierno madrileño, por no haber contado Moncloa con ellos, según han denunciado.

Al ser preguntado por el hecho de Montoro también plantease en 2017 esa armonización fiscal como informan algunos medios, el regidor ha descartado esa posibilidad. "No creo que Cristóbal Montoro plantease esa armonización fiscal porque además no se hizo ninguna iniciativa al respecto ni se adoptó ningún acuerdo que lo pudiera posibilitar", ha manifestado.

RESPETAR EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS CCAA

Almeida ha señalado que la política del PP en este caso, tanto a nivel nacional como autonómico, "siempre ha sido muy clara" y pasa por "respetar" el marco del Estado Autonómico y el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas.

Dicho esto, ha aclarado que lo que creó el ministro Montoro fue "un grupo de expertos para estudiar la reforma del sistema de financiación autonómica", algo que, a su entender, es "absolutamente urgente e imprescindible que se haga".

Según Almeida, en esto pueden estar de acuerdo todos los partidos porque es "importante" reformar ya el sistema de financiación autonómica. "Y es lo que se hizo en la época de Cristóbal Montoro,crear ese grupo de trabajo y de estudio para, de una vez por todas, dar solución a una cuestión tan sensible como la financiación autonómica y local, que forma parte inseparable", ha aseverado.

ACONSEJA A SÁNCHEZ PONERSE DE ACUERDO CON SUS 'BARONES'

En cuanto a si le había preguntado a Sánchez en esta visita al hospital cuáles son los presidentes del PP que apoyan la armonización fiscal, el alcalde ha afirmado que no ha tenido "oportunidad" de interrogarle por "los nombres de los presidentes del PP que se han dirigido a él para exigirle esa armonización fiscal".

Tras asegurar que "no hay que tener miedo a dar los nombres" cuando se hace una afirmación de ese tipo, ha señalado que él no lo tiene y que por eso sí que ofrece nombres cuando sostiene que hay 'barones' autonómicos del PSOE "no están de acuerdo" con los pactos que está haciendo el presidente del Gobierno.

"Emiliano García Page, Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara no están de acuerdo con el presidente del Gobierno en sus acuerdos", ha manifestado, para recomendar a Sánchez que, antes de hablar, "se ponga de acuerdo con sus presidentes".

DICE QUE EN LOS PGE "HA TRIUNFADO LA LÍNEA DE SÁNCHEZ"

Por otra parte, el alcalde de Madrid ha asegurado que en los Presupuestos Generales del Estado, aprobados esta semana en comisión, "ha triunfado la línea de Pedro Sánchez". "Creo que nadie puede dudar de que lo que pacta el Gobierno no lo pacta Pablo Iglesias, lo pacta Pedro Sánchez, que es el presidente del Gobierno", ha aseverado.

En este punto, ha recordado que el propio Sánchez ha dicho muchas veces que el Gobierno "es uno" y, por lo tanto, quien ha pactado con ERC y con Bildu estas cuentas públicas "no ha sido Pablo Iglesias, sino Pedro Sánchez". "Por lo tanto, no han ganado los radicales, ha ganado Pedro Sánchez", ha concluido.