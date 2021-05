Almeida asegura que pondrá todos los medios para evitar los botellones

Madrid, 8 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este sábado que pondrá todos los medios para que los botellones no se produzcan a partir de esta noche, cuando decaiga el estado de alarma y, por lo tanto, el toque de queda nocturno.

Almeida: Pedro Sánchez va de derrota en derrota hasta la victoria final

Saber más

Tras inaugurar el Museo de Plástico con motivo del Día Mundial del Reciclaje, Almeida ha recordado que los botellones no están permitidos y ha pedido a los jóvenes que "por favor, aunque no haya toque de queda sigan manteniendo una postura de responsabilidad, que piensen en sus padres, en sus abuelos, en sus amigos, en los demás".

"La pandemia no está ganada, no está vencida", ha insistido Almeida, que ha dicho que al Ayuntamiento le preocupa este tema pero pondrá todos los medios para que esto no suponga un aumento de la propagación del virus.

Por otro lado, ha lamentado que al decaer el estado de alarma esta medianoche no se hayan "hecho los deberes" y no haya "plan B desde el punto de vista jurídico que permita a las que están en primera línea, que son las comunidades autónomas, afrontar con seguridad la lucha contra la pandemia".

Ha asegurado que mañana las comunidades y por lo tanto la sociedad estará en una situación "más débil" para luchar contra la pandemia por culpa de la "inacción" del Gobierno.