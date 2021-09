Almeida asegura que "el problema no es la subida del SMI" y sí "la política económica que tiene este Gobierno"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que "el problema no es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el problema es la política económica general que tiene este Gobierno".

Así ha respondido a la prensa al ser requerido por esta cuestión tras asistir al desayuno informativo del líder de los 'populares', Pablo Casado, en el Hotel Four Seasons.

El regidor se ha mostrado "a favor de una política económica razonable para el interés general de España", pues el SMI "no se puede entender al margen del resto de medidas económicas". "El problema no es la subida o no, sino política del Gobierno", ha subrayado.

Apuesta por "hacer una política económica que genere de verdad condiciones de crecimiento, lo que supone un mayor ingreso público". En este punto ha indicado que "con el Gobierno más caro de la democracia es difícil que se puedan hacer políticas de servicio y eficiencia en el gasto público".