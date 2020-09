Almeida avisa de que Madrid "no se puede compartimentar" y pide no bajar la guardia con independencia de dónde se viva

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este viernes de que la capital "no se puede compartimentar" y ha pedido a todos los madrileños, con independencia del distrito en el que residan, que no bajen la guardia ante la Covid-19 porque las medidas aprobadas por el Gobierno regional son un "aviso" de que la pandemia aún no se ha vencido.

Así lo ha manifestado el regidor durante una rueda de prensa tras la Junta de Gobierno extraordinaria celebrada tras las medidas aprobadas por parte del Ejecutivo regional. Se restringirá desde este lunes la movilidad en 37 zonas básicas de salud, algunas de distritos de la capital (Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal).

Una vez ha trasladado "todo el apoyo y comprensión" a los madrileños que viven en las 26 zonas de estos distritos, Almeida ha apuntado que las medidas de prevención afectan no solo "a unos cuantos" ciudadanos, sino que conciernen "a todos los madrileños".

Ha añadido que esto "no remite a los días dramáticos de marzo, pero es una aviso de que no se puede bajar la guardia". "Los contagiados suben y que hay que tender a la bajada de ese número", ha pedido a renglón seguido.

"Todos vivimos en Madrid y todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos para dejar atrás la pesadilla que vivimos desde marzo. Haremos todos lo posible, todo lo que sea necesario para vencer la pandemia. Apoyamos estas medidas y mostramos nuestra absoluta colaboración para que la implementación de estas medidas sea efectiva", ha apostillado. Por ello ha reiterado la necesidad de que ningún madrileños se desentienda y crea que con él o ella "no va la pandemia".