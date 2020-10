Almeida confía en la "madurez y responsabilidad" de Vox para mantener los pactos de investidura: "No tienen excusa"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este viernes que Vox vaya a dejar caer los gobiernos que apoya después de que los 'populares' votasen 'no' en la moción de censura y cargasen contra la formación que lidera Santiago Abascal.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, el alcalde ha asegurado que el hecho de que fuese una "estrategia fallida" y que no cumplió con los "objetivos que pretendía" no quita para que desde Vox no hagan "un ejercicio de madurez y responsabilidad", sabiendo que hay "una serie de pactos de investidura que se están cumpliendo".

"No tienen ninguna excusa más allá de la decepción por su estrategia fallida ayer, pero que no tienen que pagar los madrileños para que podamos seguir cumpliendo ese pacto de investidura y para que sigamos gobernando para todos en esta ciudad", ha apuntado.

En esta línea, Martínez-Almeida ha insistido en que la moción de censura fue presentada contra Pedro Sánchez y no "contra el PP y contra Pablo Casado", por lo que no espera que Vox tome represalias tras el voto negativo y tras el discurso contra la formación.

"Desde luego entiendo que desde las filas de Vox no compartan el discurso de Pablo Casado. Nosotros no nos dirigíamos ni a Pedro Sánchez ni a Santiago Abascal. (Casado) se dirigía a los españoles, decía que hay otra opción en estos momentos dramáticos que estamos viviendo que la del puro enfrentamiento, que la de la confrontación", ha insistido.

Así, el portavoz nacional del PP también se ha referido a los elogios del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, después de que Casado se desmarcase de Vox. "Cuando se dice que a Casado lo elogió Iglesias... no hay peor elogio que el elogio envenenado", ha opinado.

Martínez-Almeida se ha expresado así al mismo tiempo que el propio Abascal dejaba claro que los gobiernos autonómicos liderados por el PP y que fueron apoyados por su partido no peligran a pesar de la "agresión" de Casado en el debate de la moción de censura.

En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Abascal ha asegurado que los ataques de Casado contra Vox "no van a tener una respuesta" por parte de su formación. "Tranquilidad a los españoles que han visto que hay alternativas en Andalucía, en Murcia y en Madrid", ha añadido.