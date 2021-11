Almeida cree que el PP es una "orquesta" con "solistas" pero incide en que todo el conjunto "tiene que funcionar"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este lunes que el Partido Popular es una "orquesta" en la que todos sus integrantes tienen "un papel importante" y pese a reconocer que hay "solistas, como en todas las orquestas", lo importante es que el grupo "debe funcionar y estar a la altura".

"Somos una orquesta y todos tenemos un papel importante que jugar. Somos una alternativa creíble", ha expresado ante los medios de comunicación, tras inaugurar la Plaza de España dos años y medio después de comenzar su reforma.

Almeida ha puesto en valor que el presidente del PP, Pablo Casado, en el congreso de la formación en Andalucía "dio el mensaje que se esperaba, el de un PP unido". En este punto ha indicado que "en toda orquesta hay solistas", por lo que no considera que sea una cuestión de "solista sí o solista no", sino de que el conjunto "tiene que funcionar y estar a la altura".

"Somos un gran equipo, una gran orquesta, aquí no caben los solistas, somos una orquesta afinada, armónica, donde prima una partitura fuerte, no la suma de planes individualistas; el personalismo no cabe en el PP", aseguraba el máximo responsable del partido, sin hacer mención expresa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para el alcalde madrileño, este mensaje que transmitió Casado es "de unidad" y "el que piden los españoles". Ha trasladado que el PP está "centrado" tanto en sus adversarios políticos como en "dar las soluciones que los españoles piden al PP".

Requerido por la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, Almeida ha recordado que "está en un periodo de promoción de un libro, y se tiene que dedicar a eso". Pero ha indicado que "el problema de transmitir determinados mensajes es que al final se plantean interrogantes".

Así, ve "legítimo" que haya personas que se planteen "que si piensa eso cómo puede seguir (en el PP), pero eso es algo que le compete a ella".