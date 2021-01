Almeida critica "filtraciones" del Gobierno central sobre la declaración de zona catastrófica y pide diálogo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este domingo las "filtraciones" del Gobierno central acerca de las cuantificaciones de daños enmarcados en la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, lo que antes se denominaba zona catastrófica, y ha pedido más diálogo.

"Este equipo de gobierno no tiene ningún ánimo de confrontación (...) Hicimos la solicitud y la presentamos al Gobierno, tengo que lamentar y creo hablar en nombre de los madrileños, que no es tiempo de hacer filtraciones a la prensa de la cuantificación de los daños sino que hubiera sido mejor que se sentaran con nosotros y lo hablaran", ha lanzado Almeida en declaraciones a los medios tras visitar la calle Arturo Soria.

El regidor ha subrayado que si el Gobierno entiende "que hay daños que no procede incluir" no tienen "ningún problema" es discutirlo. Además, ha insistido en que es "urgente" que se aprueba este declaración porque los madrileños "no pueden esperar más".

Almeida ha destacado también que tras el paso de la DANA el Gobierno aprobó la zona castastrófica "cinco días después de que dejara de llover". Por ello, ha pedido que tomen la decisión "lo antes posible".