Almeida cuestiona qué va a negociar Sánchez con Aragonés sin más presidentes

Madrid, 2 ago (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, se ha preguntado este lunes "qué le va a decir" esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no pudiera decirle delante del resto de presidentes autonómicos.

La Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebra este lunes en Madrid su primera reunión desde 2018, en la que el Govern piensa reclamar "56 traspasos pendientes", aunque no pondrá sobre la mesa sus reivindicaciones de autodeterminación y amnistía, cuestiones que quiere abordar en la mesa de diálogo.

"¿Qué va a negociar Pedro Sánchez con Pere Aragonés que no fuera capaz de negociar con el resto de presidentes de comunidades autónomas? ¿Qué trato especial y preferente le va a dar Pedro Sánchez a Pere Aragonès para permitirle no ir a la Conferencia de Presidentes y apenas a los dos días reunirse con él?", se ha preguntado este lunes Almeida en un acto municipal.

El portavoz de los 'populares' ha continuado cuestionando: "¿Qué es lo que tiene que hablar Pedro Sánchez con Pere Aragonès que no pueda hablar con los representantes del conjunto de españoles, como es el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas? ¿Por qué se permite a un presidente de una comunidad autónoma no ir a la Conferencia de Presidentes y al mismo tiempo premiarle con una reunión bilateral a los dos días?".

Tras preguntarse qué habría sucedido si hubiera actuado así otro presidente autonómico, Almeida ha añadido: "Ya sabemos que esta España multinivel, como se denomine ahora, es la España de los españoles de primera y los españoles de segunda".

"Ya sabemos que hay españoles y representantes institucionales como el presidente de la Generalitat que pueden no sentarse a la mesa de los demás, pero sí se pueden sentar con Pedro Sánchez. Por eso mi reflexión es qué le va a decir Pedro Sánchez a Pere Aragonès esta tarde que no le pudiera decir delante del resto de presidentes de comunidades autónomas. Y eso no va a ser bueno para España, estoy convencido", ha concluido.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, la primera desde el 1 de agosto de 2018, aún bajo la presidencia de Quim Torra, tendrá lugar a las 16.00 horas en la sede del Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez.