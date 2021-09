Almeida defiende que la "mera subida" del SMI "no significa que mejore per se la situación de los trabajadores"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que la "mera subida" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "no significa que mejore per se la situación de los trabajadores".

Durante la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Gobierno del curso político tras el parón veraniego, Almeida ha afirmado que "la mejora de las condiciones laborales es una aspiración" pero que "la mera subida del SMI no tiene por qué suponer la automática mejora de los trabajadores".

El alcalde madrileño ha advertido de que hay que coadyuvar a la recuperación del empleo, y ha recordado que la Patronal "ya ha avisado de que no ayudará" esta hipotética subida a la recuperación económica.

Así, ha defendido que "no se puede desconectar del conjunto de la realidad económica" esta subida, ya que "no significa que mejore per se la situación de los trabajadores, sino que hay que verlo en su marco global" y ha apostillado que "hay más que serias dudas".

Requerido por las cifras del paro de la capital conocidas hoy, Martínez-Almeida ha reconocido que "todavía hay mucha gente en situación de precariedad" tras la pandemia, por lo que considera que realizar un balance triunfal "es poco respetuoso para las personas que arrastran consecuencias de la pandemia".

"Hay que ponerlo todo en su justa medida. Habrá que comentar la bajada de afiliación, la estacionalidad del verano y acordarse de todos aquellos que no han encontrado puesto de trabajo", ha finalizado.