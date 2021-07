Almeida defiende a Vivas, "gran político que ha hecho gran labor", y reitera que no cabe declarar 'persona non grata'

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este miércoles al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al tiempo que ha reiterado que tanto para él como para el Partido Popular "no cabe la declaración de 'persona non grata' en el debate político".

"Si me dice si estoy a favor, no estoy a favor de declarar 'persona non grata' en el debate político. La dirección nacionaldel PP ha dejado clara su postura", ha trasladado ante los medios de comunicación tras presentar un nuevo aparcamotos próximo a la zona de Puerta de Toledo.

Al ser requerido por iniciativas que emprendieran con anterioridad los 'populares' para declarar 'personan non grata' a algún político, como Rodríguez Zapatero o Salvador Illa, el regidor ha defendido que no le "suena" y que "circunstancia distinta son la presentación de mociones de reprobación", algo que, ha defendido, "han hecho todos los partidos".

En este sentido ha defendido que en la legislatura pasada no tuvo "reparo" en reprobar al concejal de Hacienda (Carlos Sánchez Mato) "cuando fue imputado y no quiso dimitir". "Una cosa es reprobación, que todos lo hemos hecho, y otra cosa distinta es declarar 'persona non grata', que es excluir a esa persona del debate político; no se nos puede decir que hayamos declarado 'persona non garata a Illa o Zapatero, otra cosa es que se les haya reprobado'", ha defendido.

Así, ha vuelto a indicar que "el punto de partida del PP es que no cabe declarar 'persona non grata' dentro del debate político como señalamiento al político con el que nose comparten ideas".