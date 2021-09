Almeida destaca que la "presión social" del "muro" contra terrorismo haya parado el homenaje al "malnacido" Parot

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor que haya sido la "presión social" del muro contra el terrorismo que conforma la sociedad española quien haya parado el homenaje al "malnacido" preso de ETA Henri Parot.

Así lo ha trasladado ante los medios de comunicación, desde la plaza de la República Dominicana, "símbolo de la barbarie etarra", tras asistir a la manifestación organizada por la Asociación Víctimas del Terrorismo en Madrid.

"Ha sido la presión social, esto ha sido una retirada táctica, lo van a seguir queiendo hacer", ha expresado el regidor. Por ello ha llamado a que se encuentren con "un muro que es la sociedad española y no puede haber una grieta por un Gobierno que dependa de los herederos de ETA".

Además, ha apuntado que "el problema no es lo que ellos hagan, sino que se les tolere, ampare y que haya un Gobierno desgarrador para las víctimas, que no ha tomado ninguna inciativa para que esto no pueda suceder".