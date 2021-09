Almeida dice que Ayuso no le comunicó que presentaría su candidatura al PP de Madrid: "Tampoco tenía que llamarme"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, le llamara para comunicarle su intención de presentar candidatura a presidir el PP de Madrid, si bien ha apuntado que "tampoco tenía" que haberle llamado.

"No me llamó pero tampoco tenía que llamarme. Es una decisión que le corresponde a ella, lógica y razonable", ha trasladado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. El primer edil matritense entiende que "no hay un solo afiliado del PP de la Comunidad que no tenga en la más alta estima a Ayuso, más aún después del 4M".

Si bien, Almeida ha reiterado en diversas ocasiones que "conviene dejar a los afiliados que decidan", al tiempo que ha reiterado la importancia que han jugado en la formación Pío García Escudero y Ana Camíns.

"Venimos de tiempos muy difíciles, la legislatura anterior fue complicadísima, ellos cogen el partido en una situación muy complicada, y al margen de lo que digan los afiliados, corresponde valorar lo que han hecho", ha concluido.