Almeida dice que Casado no sabía que asistió a una misa por Franco

Madrid, 23 nov (EFE).- El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este martes que el líder de su partido, Pablo Casado, no tenía "ni idea" de que la misa a la que asistió el sábado estaba relacionada con la muerte de Francisco Franco, y ha señalado que eso solo lo piensan quienes quieren "desviar la atención" del pacto presupuestario con EH Bildu.

Los partidos de izquierda pidieron el lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, tras asistir el sábado a una misa en la Catedral de Granada en la que se recordó al dictador en el 46 aniversario de su muerte, y que según fuentes del PP no fue intencionada.

Tampoco lo cree Almeida, que ha sido preguntado este martes, antes de clausurar las XIX Jornadas de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible organizadas por Madridiario, sobre si fue un error por parte de Casado ir a la ceremonia religiosa.

"Para mí no puede ser un error y lo digo también como católico practicante que acude a misa los domingos y fiestas de guardar, como manda la Iglesia a los que somos practicantes. Y fue una misa, simplemente fue a cumplir precisamente con sus convicciones y sus creencias", ha explicado.

"¿De verdad alguien piensa, salvo aquellos que quieren desviar la atención de sus pactos con Bildu, que Pablo Casado fue a una misa en la que se homenajeaba a Francisco Franco?", se ha preguntado Almeida.

A su juicio, lo "importante" no es que Pablo Casado "fuera a una misa que se hacía en conmemoración de Francisco Franco sin tener ni idea de que se hacía una misa en conmemoración de Francisco Franco", sino que "Pedro Sánchez ha pactado con Bildu sus presupuestos".

"¿Ustedes piensan que de verdad Pablo Casado fue a una misa en la que se homenajeaba a Francisco Franco?", se ha preguntado.

Ha apostillado que "hay algunos que viven demasiado obsesionados con el 20N" y que por el contrario él, por ejemplo, "ni siquiera sabía" que el aniversario de la muerte de Franco era el sábado.

"El sábado pensé en muchísimas cosas salvo que era 20N. Así de claro. Sin embargo hay algunos que viven demasiado obsesionados con el 20N. Pues nosotros, perdonen que les diga, tenemos un problema para la izquierda, que es que no vivimos obsesionados con el 20N. Vivimos obsesionados con el futuro de los españoles. No me preocupa el 20N, y sí que un Gobierno ha pactado con Bildu", ha concluido el alcalde de la capital y portavoz del PP.