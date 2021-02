Almeida dice estar expectante por si Luis Bárcenas "algún día dirá la verdad"

Madrid, 10 feb (EFE).- El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha garantizado este miércoles que "no se han producido contactos en los términos que denunció" Luis Bárcenas con "importantísimos cargos del PP", y ha dicho que no está "asustado", sino "expectante" por saber si el extesorero "algún día dirá la verdad" después de "tantas y tantas" versiones.

El abogado del PP, Jesús Santos, ha negado que el partido le haya encomendado "nunca" negociar con Luis Bárcenas ni dado "instrucción" alguna al respecto, y asegura que la actual dirección de los populares "siempre" se ha mantenido "absolutamente al margen" de los procesos relacionados con el extesorero.

En un comunicado remitido a Efe, el letrado admite no obstante haber mantenido contactos, "como abogado", y "en un corto periodo de tiempo" con una persona "cercana a Bárcenas", "siempre a instancias de esa persona, sin que su contenido sea en absoluto relevante o relacionado con lo que se afirma en prensa".

A preguntas de los periodistas tras visitar el futuro parque de la Gavia, Almeida ha dicho que desconoce si el abogado "contactó o no con la asesoría jurídica del partido", y que desconoce si se produjeron esos contactos.

"Si se produjo ese acto con el abogado del PP es una cuestión que no es extraña; en multitud de procesos judiciales partes que son contrapuestas los abogados hablan entre ellos", ha señalado Almeida sobre algo que -ha dicho- "no debería extrañar a nadie que conozca el funcionamiento normal de lo que es un proceso judicial".

Asimismo, Almeida ha dicho que, "como portavoz del Partido Popular", garantiza que "no se han producido los contactos que denunció Luis Bárcenas en su momento", y ha recordado que Bárcenas ha dicho que "había contactado con importantes miembros del PP para tratar de establecer una serie de negociaciones".

Almeida ha reiterado que Bárcenas "dijo que había contactado con importantes miembros del PP para tratar cuestiones, y ahora lo que sabemos es que todo se quedó en que se contactó, como suele suceder en muchísimas causas judiciales, con el abogado del PP para tratar una serie de cuestiones".

Según el portavoz del PP, "media un abismo" entre esto y "la versión inicial de Bárcenas de 'yo contacté con importantísimos miembros del PP para tartar una serie de cuestiones", el "mismo abismo" que "decir 'tengo documentación que va a conseguir probar una serie de cosas' y en el primer día del juicio decir no, no tengo documentación" y "entonces cambio mi versión y ahora voy a un careo" con el expresidente Mariano Rajoy.

"Dejemos que trabajen los tribunales, porque desde luego por ahora lo que está claro es que en los tribunales a quien le ha ido de verdad muy mal es a Luis Bárcenas", ha zanjado.

Ha dicho, además, no estar "preocupado" por lo que pueda contar Luis Bárcenas en el juicio sobre la presunta caja b del PP.

Almeida ha dicho que después de "tantas y tantas versiones" de Bárcenas ahora él se pregunta si se puede asustar por lo que vaya a decir el extesorero: "Lo que me pregunto es si alguna vez Luis Bárcenas ha dicho la vedad, incluso a sí mismo", ha apostillado el portavoz del PP.

Y ha añadido: "La credibilidad que se le está dando a una persona que ya ha sido condenada, a una persona que tiene 40 y tantos millones de euros, creo, en Suiza, que lo que debería hacer en primer lugar es devolver ese dinero a España, a mi juicio, que para mí Luis Bárcenas no me inquieta ni me asusta lo más mínimo".

Sobre el consejero madrileño de Justicia y responsable del ramo en la dirección del PP, Enrique López, Almeida ha dicho que no ha hablado con él.

El entorno de Enrique López confirmó el martes a Efe que el exmagistrado puso en contacto al abogado del PP con un empresario amigo de Bárcenas, pero niega que haber negociado con el extesorero.

"Me parece una persona de una trayectoria muy acreditada (...). Desde el punto de vista judicial tiene un gran carrera y desde el punto de vista político es un gran activo del Partido Popular. Tengo muy buena relación con él y un gran concepto de Enrique López, sin duda", ha dicho Almeida.