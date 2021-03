Almeida dice que 'Génova' está aplicando los Estatutos ante los congresos y no le consta "tensión" con Moreno o Mañueco

Asegura que se está produciendo una aplicación de los Estatutos y añade que a los presidentes provinciales "los eligen los afiliados"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este lunes que el partido está aplicando los Estatutos ante los congresos provinciales que se están celebrando y no le "consta" que haya "tensión" con 'barones' territoriales como el andaluz Juanma Moreno o el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco.

Así se ha pronunciado al ser preguntado por las informaciones que apuntan a malestar entre barones del PP --como el de Andalucía y Castilla y León--, en un momento en el que el partido está inmerso en un proceso interno de renovación con los congresos provinciales, a los que seguirán después del verano los congresos regionales.

En declaraciones a los medios en el parque de la Cuña Verde de O'Donnell de Moratalaz (Madrid), Almeida ha señalado que "con los Estatutos del PP ni Génova ni las organizaciones territoriales imponen los candidatos".

"Los candidatos los eligen los afiliados. Es el sistema del que nos dotamos en el último congreso", ha recalcado, para añadir que no es "ni Génova ni una organización territorial determinada pueda marcar quién es el candidato".

En este sentido, Almeida ha subrayado que es "indiferente que lo marque o no lo marque porque al final quién lo va a elegir son los afiliados del Partido Popular". "Cualquier afiliado puede presentarse en este momento al cargo que estime conveniente cuando se produzca un congreso", ha apostillado.

El regidor madrileño ha asegurado que él no cree que haya "habido tensión" porque "lo que ha habido es la aplicación estatutaria" del procedimiento para elegir a los presidentes provinciales, que "los eligen los afiliados". "No me consta que haya tensión", ha proclamado, en alusión a Moreno o Mañueco.

BATALLA EN PLAZAS COMO LA DE SEVILLA

Algunos cargos territoriales del PP han criticado --en privado-- que la dirección nacional esté aprovechando estos cónclaves para situar a cargos afines a la cúpula del PP que dirige Pablo Casado, pensando en un futuro congreso nacional.

Una de esas batallas se libra precisamente en el PP de Sevilla, donde 'Génova' ha apostado por la continuidad de Virginia Pérez mientras que el PP andaluz que dirige Juanma Moreno optaba por el alcalde de Carmona, Juan Ávila.

Tras la votación de este fin de semana, previa al congreso provincial que se celebrará el día 27 de marzo, Virginia Pérez ha ganado ese proceso de primarias con 1.176 votos frente a los 742 para Ávila. Ahora habrá que ver si Pérez en su lista opta o no por integrar al equipo de su rival.