Almeida dice que actuarán si se confirman hechos de 'Kitchen' aunque recuerda que afectados no tienen cargos en PP

Rechaza pronunciarse sobre si el expresidente estaba o no al corriente del espionaje a Bárcenas: "Mantengo mi confianza en Rajoy"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha confirmado que el Partido Popular tomará medidas si se confirman los "graves" hechos que se están investigando en la llamada 'operación Kitchen' sobre el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, si bien ha subrayado que los afectados no ocupan en este momento cargos orgánicos en la formación.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Almeida ha asegurado que el PP "lo primero que va a hacer es respetar el Estado de Derecho y los procedimientos judiciales", al tiempo que ha recalcado que en España "rige un derecho fundamental que es la presunción de inocencia".

"El PP en ningún caso ha negado que los hechos que se están investigando, en caso de confirmarse por cierto, son graves. Y en caso de confirmarse, el PP por supuesto también tendrá que tomar sus propias decisiones", ha manifestado.

EL PSOE, "PERSIGUE" AL PP PERO "CALLA CON PODEMOS"

En este sentido, ha señalado que los hechos son "suficientemente graves si se confirman para tener que tomar decisiones" pero ha avisado que su partido no va a permitir que se apliquen distintos estándares a los partidos, dado que, según ha recordado, hay un partido en el Gobierno, Podemos, que está "imputado".

"Nosotros decimos que se investigue, abiertamente. No tememos ningún problema, que se llegue hasta el fondo del asunto, que no se hagan juicios paralelos y no se hagan juicios previos sino que a todos se nos trate con el mismo rasero", ha enfatizado, para afear al PSOE que se dedique a "perseguir" al PP pero "calle" con Podemos.

Almeida ha afirmado que el PP no va admitir la "deslegitimación" del PP como fuerza política. "¿Por qué exiges a los demás lo que no te exiges a ti mismo? ¿Por qué planteas al PP lo que no te planteas a ti mismo? No estoy yendo al y tú más sino al y tú qué", ha declarado, para añadir que nadie planteó al PSOE que cambiara de sede o de denominación tras la condena por los ERE", el mayor caso de corrupción de la democracia".

LOS CITADOS NO TIENEN CARGOS ORGÁNICOS EN EL PP

Almeida ha reiterado que si se confirman los hechos el PP tendrá que tomar decisiones siguiendo lo que marcan los Estatutos del partido. Según ha precisado, esas normas internas fijan la suspensión de militancia en la apertura de juicio oral.

"Pero también en este caso hay que recordar que de las personas que se están citando no hay ninguna que tenga tampoco responsabilidades orgánicas dentro del partido", ha apostillado. La Fiscalía ha solicitado la imputación en este caso de la exministra y exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Hasta ahora, el único imputado, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, no es militante del PP.

Al ser preguntado si cree que el expresidente Mariano Rajoy estaba al corriente de esa operación, Almeida ha dicho que sería "imprudente" por su parte hacer hipótesis sobre este asunto y ha recalcado que fue "un gran presidente" del Gobierno y del PP". "Mantengo mi confianza en Mariano Rajoy", ha agregado.

LA COMISIÓN SOBRE EL COVID "NO ES UNA RESPUESTA" A LA DE KITCHEN

Poco después, tras inaugurar la línea perimetral de autobús que rodea el distrito de Centro, tercera línea cero emisiones de la EMT, Almeida ha subrayado --a preguntas de los periodistas-- que la comisión de investigación sobre el Covid-19 que ha registrado el PP no es una "respuesta" a la comisión de investigación sobre la operación Kitchen que defienden el PSOE y otras formaciones.

"Ni mucho menos. Es una respuesta ante los españoles. Es decirle a los españoles qué se ha hecho. Creo que esta pandemia nos ha golpeado durísimamente a todos y creo que no cabe decir que esto es una respuesta a la comisión de investigación de la Kitchen", ha manifestado.

Además, ha indicado que la comisión de investigación de la Kitchen se "sustenta" en el "interés del Gobierno" de "seguir deteriorando la actuación política del PP", algo que ha calificado de "absolutamente irresponsable" en el momento actual.

"Que se olviden de hacer una comisión de investigación cuya finalidad no es saber la verdad sino tratar de deslegitimar la actuación política del PP. Por ahí que se olviden", ha abundado el regidor madrileño.