Almeida dice que tuits como el de Vox contra Villacís no tienen cabida y critica "lágrimas de cocodrilo de la izquierda"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que comportamientos como el tuit publicado por el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal contra la vicealcaldesa, Begoña Villacís, no tienen cabida en el Pleno para, a renglón seguido, criticar las "lágrimas de cocodrilo de la izquierda".

"Son lágrimas de cocodrilo porque se solidarizan con la vicealcaldesa pero no apoyaron la condena al escrache que sufrió en 2019", ha arremetido contra la izquierda en el Pleno de Cibeles, donde ha calificado de "gallardía" la decisión del concejal de Vox de rectificar y eliminar el tuit.

El edil de Vox en el Ayuntamiento Fernando Martínez Vidal ha eliminado la foto de la vicealcaldesa con su bebé y le ha pedido disculpas en el Pleno.

"Si hay que pedir disculpas, no tengo problema", ha contestado el concejal de Vox, después de afirmar que en la imagen no se veía el rostro de la niña. "¿Se ha ofendido? Le he pedido disculpas y la he retirado. Le pido disculpas en público", ha manifestado en el Pleno de Cibeles.

Villacís ha definido como "lo más bajo" que ha visto la foto con su bebé al salir del hospital cuando dio a luz, tuiteada por el concejal de Vox tras el apoyo de Cs a la moción presentada sobre el aborto.

El Pleno de Cibeles ha aprobado este 28 de septiembre, día por un Aborto Legal y Seguro, aprobar la retirada de subvenciones públicas a entidades que acosen a mujeres en los entornos de las clínicas de interrupción del embarazo (IVE).

La proposición, presentada por Más Madrid, ha sido apoyada por PSOE, Grupo Mixto y Cs, después de que los 'naranja' consiguieran introducir una enmienda a favor de la libertad de conciencia de los médicos. PP y Vox han votado en contra.

Martínez Vidal ha empleado Twitter para atacar a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de ser la "asaltacapillas que ha conseguido que el Pleno municipal reconozca 'el derecho de toda mujer a ejercer su derecho al aborto en libertad' gracias al apoyo entusiasta de Begoña Villacís y un Ciudadanos sin norte".

En su turno de palabra, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha pedido la retirada del tuit. La misma posición ha tenido el socialista Ignacio Benito, que ha mostrado su apoyo a Villacís ante ese "tuit repugnante", fruto de "conductas que deberían estar erradicadas de la actividad política". La edil de Más Madrid Esther Gómez ha reprochado la "misoginia de Vox" y ha transmitido la solidaridad del grupo con Villacís. También ha sido condenado por el Grupo Mixto.