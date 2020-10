Almeida elogia a Abascal por leer los nombres de víctimas de ETA aunque no sea el presidente que se necesita en España

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, ha elogiado este miércoles el gesto con las víctimas de ETA que ha tenido el líder de Vox, Santiago Abascal, al leer el nombre de las 800 personas asesinadas por el terrorismo etarra en sus 60 años de historia.

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, el también alcalde de Madrid ha subrayado que la lectura de los nombres de los asesinados por ETA en la tribuna del Congreso de los Diputados convierte al líder de Vox "en alguien muy digno y respetable".

Durante la primera sesión del debate de la moción de investidura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, Abascal ha replicado a EH Bildu leyendo durante varios minutos los nombres de todas las víctimas de la banda terrorista ETA, una intervención que los diputados de su partido han seguido en pie entre el silencio del hemiciclo.

A pesar de elogiar el gesto, el portavoz nacional del PP ha subrayado que ese gesto de dignidad y respetabilidad no convierte a Santiago Abascal "en el Presidente que necesitan los españoles".

El PP ha anunciado que no apoyará la moción de censura presentada por Vox, que ha calificado de "inútil", "inoportuna" y "falsaria", en palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, pero no ha aclarado si se decantará por el "no" o la abstención.

Eso sí, ha cargado duramente contra esta iniciativa, que ha definido como un "brindis al sol" y una "magnífica cortina de humo" para Pedro Sánchez y que no se hable de su "nefasta gestión".