Almeida elogia la decisión de Casado para renovar los órganos constitucionales

Barcelona, 17 oct (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha elogiado la intervención del presidente de su partido, Pablo Casado, quien "ha dado un puñetazo encima de la mesa" para renovar órganos constitucionales.

En una entrevista que publica La Vanguardia, Martínez-Almeida comenta el acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para la renovación de órganos constitucionales: "Ha tenido que ser Pablo Casado quien, siendo el líder de la oposición, haya dado un puñetazo encima de la mesa para llevarlo adelante. Lo que no se entiende es que la iniciativa no haya partido del Gobierno", ha afirmado.

En cuanto a la renovación, todavía pendiente, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha asegurado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere "mañana se renueva también. Solo hay una condición, que cumpla lo que prometió en la oposición y que sean los jueces quienes elijan a los jueces".

Ante el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que quiere ser presidenta del PP de Madrid, comenta: "Hay un calendario congresual y el congreso no está cerca. Por eso, lo que me toca es ocuparme de los problemas de los ciudadanos".

A Martínez-Almeida no le "gustan" situaciones como la del 12 de octubre cuando Pedro Sánchez fue abucheado pero cree que "hay un sentir en la calle contrario al presidente del Gobierno".

Aunque está dispuesto a hablar de la descentralización de algunas instituciones y organismos públicos, considera que "se está generando un señalamiento del presidente del Gobierno a Madrid para obtener rédito electoral en otros territorios".

Martínez-Almeida tiene el "pálpito" de que hay una "energía especial" en Madrid: "Es como la Barcelona del 92, una ciudad que admirábamos. Veíamos la pujanza de una sociedad que miraba con optimismo al futuro, que quería crecer. Madrid ha tomado ese relevo", asegura.

En Cataluña, a su juicio, "toda la cuestión relativa al 'procés' ha desviado la importancia de la gestión del día a día para enredarse en cuestiones que, aparte de los delitos cometidos, han conseguido fracturar la sociedad".

Sobre la propuesta del PP de retirar competencias a la Generalitat argumenta: "Todos vimos las imágenes de Lledoners. Se ha producido un evidente trato de favor y parece bastante razonable saber qué ha pasado y, si es necesario, recuperar la competencia de prisiones".

En cuanto a las propuestas del Gobierno para reducir el precio de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda comenta: "No somos partidarios de intervenir en el mercado de la vivienda con la regulación que plantea el Gobierno, y no vamos a aplicar los recargos que podrán poner los ayuntamientos. Ya ha habido experiencias de este tipo en otras grandes ciudades y no han sido eficaces".