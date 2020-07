Almeida, "emocionalmente exhausto" por la pandemia, no se plantea dar el salto a la política nacional

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha confesado sentirse "emocionalmente exhausto" por lo vivido durante los momentos más duros de la pandemia, no se plantea dar el salto a la política nacional.

"Mi compromiso es con los ciudadanos madrileños en estos tres años y espero poder continuar alguna legislatura más como alcalde", ha manifestado en una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press. El primer edil ha considerado que los madrileños se sentirían "traicionados" si su equipo y él pensaran en otra responsabilidad distinta a la que tienen ahora.

Almeida ha reconocido que la cuestión de la imagen no le preocupa demasiado aunque es consciente de la popularidad que ha ganado en los últimos meses frente a las mofas y memes de hace un año. "Almeida es el mismo de hace un año, con los mismos principios y convicciones", ha asegurado. Cree que lo que ha cambiado en estos cuatro meses es la política, el entender que "no se trata de arrinconar al adversario político".

En lo personal, la pandemia le ha dejado huella. Se siente "emocionalmente exhausto" después de comprender que como Ayuntamiento tenían que ser cercanos a los que estaban sufriendo, empatizando con ellos. "Nos hemos humanizado en la labor política, es importante colocarse en la piel del otro", ha afirmado. Para él la situación más dramática vivida se produjo en el Palacio de Hielo, cuando vio los 480 ataúdes y el sufrimiento de los familiares que ni pudieron despedirse de los suyos.

También se le ha cuestionado si hoy daría la misma respuesta a los niños y niñas que le entrevistaron en un programa de Telemadrid y le preguntaron qué salvaría antes, el Amazonas o Notre Dame. Almeida ha contestado que su error fue no decirles que no tenían que elegir, que hay situaciones en las que no puede haber una dicotomía, "que el Amazonas y Notre Dame son dos causas nobles y que no hay que elegir entre las dos".