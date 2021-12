Almeida: Espero que a Yolanda Díaz se le pegue algo del papa

Madrid, 10 dic (EFE).- El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho este viernes que "espera" que a Yolanda Díaz "se le pegue algo" del papa Francisco en el encuentro que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social tendrá en el Vaticano con el pontífice mañana, sábado.

Antes de presentar la programación de navidad del Ayuntamiento, el regidor y portavoz del PP ha sido preguntado por este viaje y, en concreto, por un 'tuit' que la secretaria de Comunicación del PP de Madrid, Maca Puentes, habría puesto sobre el encuentro entre Díaz y el papa Francisco.

"Cumbre comunista", habría escrito Puentes en un mensaje ya borrado, y sobre el que Almeida ha dicho escuetamente: "No he leído el tuit y por tanto no puedo opinar al respecto, pero desde luego espero que a Yolanda Díaz se le pegue algo del papa".

La audiencia entre la vicepresidenta segunda del Gobierno y el pontífice se celebrará en torno a las 11:00 horas (10:00 GMT) y el objetivo será mantener un diálogo "sobre algunos retos comunes de la Humanidad como la crisis sanitaria y social de la COVID-19", explicaron a Efe fuentes cercanas a la vicepresidenta.