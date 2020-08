Almeida exige al Gobierno que busque un acuerdo y no la rendición de los ayuntamientos sobre el superavit

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez-Almeida, ha asegurado este lunes que el Gobierno tiene que hacer "honor a la palabra" que dio hace dos semanas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para negociar sobre el acuerdo del superávit, advirtiendo de que "no puede pretender la rendición" en relación al pacto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la liberación de los rematantes en los consistorios.

Tras visitar el almacén donde el Ayuntamiento guarda el material Covid-19, Almeida ha insistido en que le da igual que le reciban en La Moncloa o en el Ministerio de Hacienda. "Lo que me importa es que el Gobierno haga honor a la palabra que dio Sánchez hace dos semanas y que hasta ahora ha faltado, y es que tendía la mano a negociar. Estamos dispuestos a negociar en cuanto nos llamen", ha recalcado.

Almeida y siete alcaldes de diferentes partidos se reunirán mañana para abordar el rechazo al acuerdo de Hacienda, que permite a los ayuntamientos el uso de sus remanentes. Los alcaldes exigen que el fondo de 5.000 millones se distribuya entre todos, no sólo entre quienes tienen liquidez.

Al respecto, ha censurado que Sánchez esté "solo contra el resto del mundo", ya que "aquí está solo el PSOE porque mañana habrá alcaldes de todo el arco parlamentario y de diferente ideología". "Lo que nos une a todos los alcaldes es la defensa de nuestros ciudadanos y de la autonomía local", ha subrayado.

En este punto, ha dicho que los alcaldes no se van a mover de ahí" y ha insistido en que van a negociar, pero lo que "no pueden hacer es que" se rindan.

"Lo que no puede pretender es la rendición, sino llegar a un acuerdo que sea bueno para todos y que permita usar ese superávit para la mejora de la vida de los ciudadanos de cualquiera de los 8.000 municipios de España", ha aseverado.

Así, ha recordado que hace dos semanas aceptaron el ofrecimiento de Sánchez, pero no han vuelto a tener noticias. "Mañana diremos al Gobierno de la nación acuerdo sí, rendición no. Porque no nos lo podemos permitir. Y desde luego esto no va aparejado a una eventual negociación de presupuestos, es una cuestión totalmente ajena por parte de los grupos políticos.