Almeida exige a Sánchez "que deje de manosear al rey" con debate "artificial"

Madrid, 19 oct (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "que deje de manosear al rey" emérito y no se preste a "alentar debates artificiales" como el de si debe suprimirse o no la inviolabilidad del monarca.

En declaraciones a los medios tras inaugurar las nuevas instalaciones de la Policía Municipal en el distrito madrileño de Hortaleza, Martínez-Almeida ha tildado a Sánchez de "irresponsable" por sacar a debate la inviolabilidad del rey Juan Carlos en un momento de "crisis" sanitaria, económica y social, y le ha pedido "respetar" al resto de instituciones y al rey, que está haciendo un trabajo "extraordinario" y "cuenta con el respaldo de la mayoría de los españoles", ha dicho.

A la ciudadanía, sostiene el alcalde, "ni le va ni le viene" que el rey sea inviolable, y ha asegurado que existe una mayoría satisfecha con la monarquía "como institución clave para nuestra arquitectura institucional".

Según el alcalde, Sánchez habla del rey porque "no tiene ningún proyecto interesante" y "no puede defender la gestión que está haciendo". "Para no hablar de sí mismo, habla de los demás", ha apostillado.