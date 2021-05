Almeida: La foto de Colón ni nos va, ni nos viene

Pamplona, 30 may (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha sostenido que reeditar la llamada foto de Colón no perjudica a su partido, pero considera que debe ser la sociedad, y no los partidos, quienes protagonicen la protesta contra los indultos del procés.

Tanto el PP como Vox han anunciado que secundarán la manifestación convocada el próximo 13 de junio por la plataforma Unión 78, de Rosa Díez, lo que supondría repetir la manifestación que en 2019 unió a los partidos conservadores contra la figura de un relator para negociar en Cataluña, aunque esta vez Ciudadanos no ha confirmado su asistencia.

"La foto de Colón ni nos va, ni nos viene, sabemos nuestros principios y convicciones y si la izquierda se aferra desesperadamente a la foto de Colón es porque no tiene proyecto que ofrecer más que mantenerse en el poder", ha afirmado este domingo ante los periodistas, a su llegada a un acto sobre municipalismo en Pamplona.

A su juicio, acudir a Colón junto a Vox no les afecta negativamente, porque "cuando uno está con la sociedad no le perjudica ir a ningún sitio" y el problema es, por contra, "vivir en una burbuja, en el año 2050 o en el año 1936".

Con todo, Almeida ha llamado a no quitar el protagonismo a la sociedad y a no patrimonializar una manifestación que ha abogado por que sea "absolutamente transversal".

Además, ha argumentado que el cauce natural de expresión de los partidos son las instituciones y en esa visión ha enmarcado las declaraciones del vicesecretario territorial del PP, Antonio González Terol, que en una entrevista con El Español ha asegurado que el PP no necesita ir a Colón y que es "más sano para el PP" protestar en los plenos.

"La foto de Colón es un mantra que ha instalado la izquierda que lo que ha hecho es olvidar el objeto de esa manifestación, evitar que un relator internacional negociara con el Gobierno de España y el de Cataluña que es lo que quería Pedro Sánchez", ha sostenido también el portavoz nacional del PP.