Almeida insiste en que Podemos "no pinta nada en la renovación del CGPJ"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que Podemos "no pinta nada en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" dado que "no es una virtud" de la formación morada "respetar las instituciones constitucionales".

"Podemos no puede participar. No negamos la legitimidad de Podemos para formar parte del Gobierno pero si el PSOE entendió que Podemos no pintaba nada en la fusión de Bankia con CaixaBank pues tampoco pasa nada porque digamos que no pinta nada en la renovación del CGPJ", ha argumentado Almeida después de visitar la planta de compostaje de Migas Calientes en su papel de regidor de Madrid.

"Hay que despolitizar o reforzar los mecanismos de independencia en la elecciones de miembros del órgano rector del poder judicial y hay que retirar esa proposición de ley que se presentó en el Congreso para negociar y tratar de evitar el bochorno en la UE desde el punto de la credibilidad institucional por esa reforma", ha sostenido.