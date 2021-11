Almeida insiste en que su relación con Ayuso es "muy buena" y que a él los 'entornos' ni le van ni le vienen

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que su relación institucional, política y personal con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, es "muy buena" y que a él los 'entornos' no le van ni le vienen porque sólo le importan las personas.

"Tengo un contacto muy frecuente con la presidenta de la Comunidad, nuestra relación es muy buena. A mí los 'entornos' ni me van ni me vienen, a mí lo que me va son las personas. Mi relación con Isabel Díaz Ayuso es muy buena y los madrileños perciben que vamos al unísono", ha declarado desde Pirámides, donde ha conversado con vecinos infractores que han sustituido multas por trabajo comunitario.

Más de tres veces, el primer edil ha rechazado las preguntas de la prensa sobre la situación del PP madrileño. "Hay una ansiedad con este tema...", ha deslizado, después de subrayar que no iba a hablar sobre el Congreso de la formación.

"No voy a hablar del PP de Madrid. Si me pregunta por las relaciones entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid sólo puedo decir que desde el punto de vista institucional, y también político y personal, los madrileños aprecian y valoran que Isabel Díaz Ayuso y yo tenemos una gran relación y que nuestro contacto para tratar los diversos problemas de Madrid y cómo afrontarlos es prácticamente diario", ha apuntado el primer edil.

Almeida ha asegurado que tanto él como Ayuso saben que deben "conservar" esa actitud porque es una de sus "fortalezas". "Desde el punto de vista político, los madrileños confían en que la presidenta y el alcalde actuemos al unísono para resolver el problema de los madrileños", ha declarado.