Almeida lamenta el "cachondeo" del Gobierno con el estado de alarma y remarca que la "libertad no es hacer botellones"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz del PP nacional, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado el "cachondeo", como ha repetido hasta en tres ocasiones, después de que el Gobierno central abra la puerta y anime a las comunidades a pedir el estado de alarma, unido a un llamamiento a la responsabilidad colectiva porque la "libertad no es hacer botellones".

"Es un cachondeo cuando dijo que no iba a haber estado de alarma y cuando se ha dado cuenta de que, como consecuencia de decaer el estado de alarma, se cumple todo lo que decíamos, que no habia cobertura normativa", ha reprochado desde Aravaca, donde ha presentado la operación Asfalto.

Almeida ha lamentado que el Gobierno central quiera volver a "transferir la competencia a las comunidades". "Basta ya de transferir toda la responsabilidad a los demás; basta ya de transferir su inacción; basta ya de que la vacunación sea mérito del gobierno pero quien la dispense sean las comunidades", ha declarado.

"Es de cachondeo que el mismo gobierno de Pedro Sánchez dijera hace tres semanas, en campaña, que decaía el estado de alarma y ahora, dos días después, diga a las comunidades que si quieren que pidan el estado de alarma. Los españoles no se merecen esto", ha remarcado.

EL PP RECLAMA COBERTURA JURÍDICA

El PP reclama a Sánchez "no un estado de alarma sino cobertura jurídica", como la comprometida "por escrito" con Cs cuando los 'naranja' apoyaron la alarma. Sin embargo, la "inacción" del Gobierno ha sido la respuesta, lo que complica la lucha contra la pandemia, ha señalado Almeida, quien ha lamentado que la sociedad comience a "acostumbrarse" a que Sánchez no cumpla lo prometido.

También se ha dirigido a la delegada del Gobierno, Mercedes González, con quien se reunirá para coordinar el dispositivo de seguridad ante la fiesta de San Isidro del sábado, y le matizaba que no se necesita valentía sino que ella "reclame a su presidente que haya una normativa que permita amparar las decisiones de las comunidades".

Y esto se traduce en que ve viable "lo que dicen las encuestas", el sorpasso de la formación que lidera Pablo Casado a Sánchez, tanto por los resultados del 4M como por "la gestión del Gobierno" de la Nación. "Los españoles están cansados", ha resumido.

"LA LIBERTAD NO ES HACER BOTELLONES"

Tampoco ha obviado que las imágenes del fin de semana son "lamentables". "La pandemia sigue entre nosotros. Hay que respetar todas las restricciones y la libertad no es el incumplimiento de las normas vigentes. Cuando vivimos en un Estado de Derecho hay que cumplir la normativa, nos guste o no, y más en tiempos de pandemia", ha defendido.

"La libertad no es hacer botellones, ni ir sin mascarilla por la calle. La libertad es cumplir con la norma, ser concientes de que vivimos en sociedad", ha remarcado, después de que los botellones no se pueden hacer ni en pandemia ni antes de ella "porque no están permitidos en las calles de Madrid".

El alcalde ha añadido que el Ayuntamiento ha puesto todos los recursos a su alcance, con 200 efectivos policiales más pero no ha obviado que es una ciudad "con más de 3,2 millones de habitantes, 9.000 calles y 3.000 zonas verdes". Ya se han impuesto 450 denuncias pero "no se puede poner un policía detrás para que no se produzcan botellones".

"Apelo a la responsabilidad de los madrileños porque que no haya estado de alarma no quiere decir que no haya pandemia, contagios, UCI y fallecidos cada día", ha subrayado el primer edil.