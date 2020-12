Almeida: Le corresponde al rey emérito decidir si quiere volver o regularizar

Madrid, 8 dic (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que le corresponde al rey emérito "decidir si quiere volver o si no quiere volver" a España o si "quiere hacer algún tipo de regularización", y ha apuntado que "conviene no olvidar" su papel "esencial" para "traer" la democracia a España.

El Gobierno no tiene noticia de que el rey emérito viaje a España por Navidad

Saber más

Según publicó el domingo 'El País', el abogado del rey emérito ha presentado una declaración voluntaria para regularizar la situación fiscal de Juan Carlos I ante la Agencia Tributaria, que está analizando el escrito y en los próximos días decidirá si la acepta o pide aclaraciones y cuál es el importe pagar.

El mismo diario apunta este martes que el banco donde Corinna Larsen recibió 65 millones de euros de Juan Carlos I cuestionó el origen del dinero, mientras que 'El Mundo' o 'Voz Pópuli' han apuntado estos días que el rey emérito planea volver a España por Navidad tras regularizar su situación con Hacienda.

Para Martínez-Almeida, "conviene no olvidar" dar "las gracias al rey emérito por lo que hizo, es decir, trajo la democracia a España", fue "esencial" para la Transición de una dictadura a una democracia y para "darnos los mejores 40 años de nuestra historia contemporánea".

"Al margen de las actuaciones que están siendo investigadas, al margen de que en su caso se pueda producir una regularización, desde luego lo que yo no voy a dejar de apreciar y valorar el extraordinario trabajo que en circunstancias muy difíciles para España hizo el rey emérito, una de las piezas clave de nuestro sistema constitucional", ha dicho este martes en una entrevista en Onda Cero recogida por Efe.

Ha agregado que "esto de parte de la izquierda no es contra el rey emérito, es contra la monarquía, y ahí que no cuenten con el silencio de algunos y que no cuenten con mi silencio porque siempre pondré en valor el papel del rey emérito".

El portavoz nacional de los 'populares' también se ha referido a las declaraciones sobre Venezuela del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, quien pidió el domingo a la Unión Europea (UE) que reflexione sobre su postura respecto a este país después de las elecciones legislativas en las que participaba como observador internacional invitado.

"Supongo que Rodríguez Zapatero habrá comido bien en Venezuela. Porque el que no está de acuerdo con el régimen ya se le advirtió en las elecciones, que el que no votaba no comía, así que suponemos que para hacer esas declaraciones José Luis Rodríguez Zapatero tiene el estómago agradecido hacia Venezuela y hacia Maduro", ha dicho Almeida antes de aseverar que en política "hay cuestiones sobre las que se puede opinar, pero en cuestiones como Venezuela solo hay un lado bueno, que es el de la democracia y los derechos humanos".

Y sobre la ausencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, a la cumbre bilateral de Marruecos del próximo 17 de diciembre, ha dicho que no le da "absolutamente ninguna" credibilidad a los motivos alegados por Moncloa y ha pedido no tratar a los ciudadanos "como si fueran inmaduros".

La cumbre será más limitada que en otras ocasiones debido a la pandemia del coronavirus, y finalmente solo acompañarán al presidente de Gobierno los ministros que firmarán una serie de memorandos de entendimiento con sus respectivos homólogos marroquíes.

"Este Gobierno se tiene que acostumbrar a que a los ciudadanos de verdad se les puede decir la verdad y no pasa nada. Que le explique Pedro Sánchez a los españoles 'esto es un Gobierno de coalición, hay determinadas posiciones que no son conjuntas ni comunes, y en una cuestión tan delicada como la relaciones con Marruecos pues es obvio que hay diferencia importante y por tanto el vicepresidente es mejor que no venga'. Si se lo explica así a los españoles queda mucho mejor que mintiéndoles", ha terciado.