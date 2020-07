Almeida llama a hacer "un esfuerzo especial" por mantener la memoria frente al "blanqueamiento" del terrorismo

"En el País Vasco no había un conflicto, no había una lucha, no había una equidistancia. Lo que había era unos que ponían la pistola y otros la nuca", ha lanzado

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes hacer un "esfuerzo especial" por mantener la memoria de las víctimas del terrorismo frente al "proceso de blanqueamiento" que ha hecho posible que "tres personas condenadas pro terrorismo" hayan sido elegidas diputadas del parlamento vasco este domingo.

Así lo ha expresado el regidor de la capital en el XXIII homenaje en Madrid al edil 'popular' Miguel Ángel Blanco asesinado por la banda terrorista ETA; un acto al que han acudido consejeros del Ejecutivo regional; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente del PP, Pablo Casado, y la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar.

"Existe la necesidad de que todos los jóvenes de España y el País Vasco sepan lo que verdaderamente pasó. En el País Vasco no había un conflicto, no había una lucha, no había una equidistancia. Lo que había era unos que ponían la pistola y otros la nuca", ha lanzado el alcalde de la capital, quien entiende que no se puede partir de un "desconocimiento y una ignorancia" y que no conozcan "el ejemplo de dignidad" de Miguel Ángel Blanco.

Asimismo, ha criticado que haya partidos que no quieran condenar el terrorismo, ya que entiende que esto sería "asumir que ha habido culpables" y que hay parte que "se limitó a asesinar, extorsionar y secuestrar" a la otra para conseguir una serie de objetivos. "Cuando dicen que la condena no es útil, por supuesto que es útil, porque es la premisa para el reconocimiento de lo que verdaderamente pasó", ha cargado Almeida.

Ante ello, ha indicado que desde la capital de Europa "que más ha sufrido el terrorismo" sí que "se condena" y que no se va a "blanquear", que si quieren "transmitir a los jóvenes y las nuevas generaciones los que verdaderamente pasó con el terrorismo en España".

En este punto, ha garantizado que van a "preservar y mantener" la memoria tanto de Miguel Ángel Blanco como de "todas las víctimas del terrorismo"; una labor de "memoria" que entiende "fundamental". "La memoria que forma parte de nuestro futuro, porque no seremos mejor como sociedad si blanqueamos el pasado y no condenamos el pasado. Si no conseguimos que los que participaron en esos crímenes no asuman sus culpas" ha concluido.