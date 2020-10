Almeida niega discrepancias entre Ayuso y Aguado, reitera que datos de Madrid son malos y que economía no se puede parar

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que existan discrepancias entre la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, en lo que concierna a la adopción de medidas para frenar los contagios por Covid-19, ahora en cifras que son "malas", según ha manifestado, al tiempo que ha aseverado que "la economía no se puede parar".

"No me parece una discrepancia", ha manifestado el regidor desde la biblioteca municipal de Buenavista, al ser preguntado por la propuesta de Aguado de parar la actividad antes de Navidad para bajar las cifras, si bien Ayuso aseveró que la economía de Madrid no podía pararse.

Martínez-Almeida ha indicado que deben aspirar "a que sea el menor número de casos posibles", al tiempo que ve lógico que haya un debate "sobre el punto de vista sanitario y científico" desde los servicios técnicos para adoptar medidas que, ha añadido, se cumplirán cuando se adopten.

El también portavoz nacional del PP entiende que "no hay ningún interés de la presidenta en desgastar la salud" ni el vicepresidente quiere "que la economía se vaya al garete". Por ello ve importante que "se planteen medidas diversas". "Los números de Madrid mejoran pero son malos, la economía no se puede parar y hay que encontrar ese delicadísimo punto de equilibrio", ha apostillado.

Sobre el decaimiento del estado de alarma, el regidor matritense ha precisado que es el Gobierno de la Nación quien ha de decidir si lo prorroga más allá de este sábado. Si bien, ha indicado que "falta un marco jurídico adecuado a la situación en la que se encuentra" el país y las comunidades autónomas.