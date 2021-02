Almeida niega que desde el PP se intente atraer a "nadie de Cs"

Madrid, 22 feb (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha negado "categóricamente" que "por parte de alguien del PP" o del grupo municipal popular "se esté intentando atraer a nadie de Ciudadanos", socio de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital.

"Mi proyecto no es atraer a nadie de Ciudadanos, me parecería una deslealtad, no con Ciudadanos sino con Madrid y los madrileños. Si en este momento estuviera centrado en atraer gente de Ciudadanos, o centrado en atraer concejales o en atraer personal o en atraer afiliados, estaría traicionando a Madrid y a los madrileños", ha señalado el regidor en la reapertura parcial del Retiro.

Y ha subrayado: "Tengo un compromiso con Madrid y con los madrileños, igual que tengo un compromiso con Ciudadanos y con (la vicealcaldesa) Begoña Villacís, y por tanto bajo ningún concepto voy a traicionar eso haciendo ningún tipo de actuación ni maniobra".

Según publica El Confidencial, la vicealcaldesa ha pedido el cese de un asesor del distrito de Villa de Vallecas, Félix Rubio, ligado al PP, después de que se produjeran contactos para atraer a ediles del partido naranja a las filas de los 'populares'.

"Desmiento categóricamente que por parte de alguien del Partido Popular, del grupo municipal popular, se esté intentando atraer a nadie de Ciudadanos. Lo que estamos haciendo, no intentando, junto con Ciudadanos es gobernar y gestionar la ciudad de Madrid", ha insistido Almeida.

El alcalde también ha sido preguntado por una información de La Razón que apunta que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado contactos para atraer a cargos de Ciudadanos al PP.

Después de que se anunciara el abandono de la sede del PP en la calle Génova, Ayuso escribió en su cuenta de Twitter: "Adiós Génova. Es el momento de nuevas ideas pero también, fusiones. Seamos la casa común de todos los que quieren vivir en paz y en libertad en España".

"Creo que tanto la presidenta Díaz Ayuso como el alcalde Almeida como el vicepresidente Aguado y la vicealcaldesa Villacís estamos única y exclusivamente en servir a los madrileños y en hacer que estos gobiernos de coalición funcionen para el mejor interés de Madrid y los madrileños", ha comentado Almeida.