Almeida niega que se tapone el ascenso de Ayuso en el PP: Estamos orgullosos

Madrid, 29 dic (EFE).- El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha negado que se esté "taponando" el ascenso en el partido de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha calificado de "grandísimo activo" en la formación y de la que asegura que están "muy orgullosos".

"Isabel Díaz Ayuso cuenta con toda la confianza, no solo de la dirección nacional, que por supuesto, sino de todos y cada uno de los que formamos parte del PP y por supuesto de todos los que están en la dirección. Yo cada vez que voy a Génova le puedo garantizar que solo escucho cosas buenas de Isabel Díaz Ayuso y del orgullo que tenemos de que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Así lo ha indicado el también alcalde de Madrid a preguntas de los periodistas en un acto para presentar las 22 nuevas estaciones de Bicimad que culminan la ampliación de 50 paradas de este año, donde ha bromeado acerca de que en el almuerzo que compartió el lunes con Díaz Ayuso "estaba temblando de miedo".

"En el PP no nos da ningún miedo (Díaz Ayuso), lo que estamos es muy orgullosos de que sea la presidenta de la Comunidad de Madrid, de que sea miembro del PP, un miembro muy relevante, y en esas coordenadas es donde se sitúa cómo se ve a Isabel Díaz Ayuso, desde luego que ya digo que ningún tipo de miedo", ha asegurado.

Almeida ha puesto en valor el "gran trabajo" que está haciendo como presidenta regional y ha aseverado a la vez que ha bromeado: "Cuanto más crezca Isabel Díaz Ayuso, mejor para el PP. A mí me gustaría también crecer pero lo tengo más complicado".

Por otro lado, ha dado más detalles del encuentro que mantuvieron la víspera en Café Gijón.

"Si hay curiosidad, puedo decir que tomamos unas zamburiñas, unos boquerones, que tomamos también unas albóndigas. Fue una buena comida, muy agradable, en inmejorable compañía. Pero aparte de eso, efectivamente, ella sí me mencionó lo de las vacunas", ha explicado.

Almeida ha defendido la postura de Ayuso sobre el reparto de vacunas en las comunidades autónomas: "No se puede decir siempre que uno va a la contra cuando lo que se limita es a plantear lo que sucede en la realidad. Efectivamente a la Comunidad de Madrid se le ha dado un número de vacunas, no le llega ese número de vacunas, y lo único que pregunta (Ayuso) es por qué no me ha llegado el número de vacunas que se me dijo".