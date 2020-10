Almeida: No debería hacer falta el toque de queda para que los ciudadanos cumplan

Madrid, 20 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que "evitar" las fiestas en domicilios privados "corresponde a todos" los ciudadanos de Madrid, y ha subrayado que "no estaríamos cumpliendo nuestro papel" si para que no haya estas reuniones "tiene que haber un toque de queda" en la ciudad.

El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha dicho que la Comunidad estudia pedir al Gobierno que aplique el toque de queda para lograr que no haya ningún tipo de movilidad en determinadas horas del día, como se ha decidido en Francia.

Preguntado al respecto en la inauguración de la exposición 'Gregorio Ordóñez. La vida posible', el alcalde ha dicho que "no es partidario" de hacer "hipótesis" desde la Alcaldía de Madrid "acerca de si me gusta más el toque de queda, o me gusta menos".

"Confío en lo que decidan las autoridades sanitarias, al margen de que me puedan gustar más o menos determinadas medidas, lo que vamos a hacer es cumplirlas en la ciudad de Madrid. Los madrileños van a cumplir todas aquellas restricciones que se impongan por parte de las autoridades, esperemos que de la Comunidad de Madrid, esperemos que no se vuelva a suceder lo que ha pasado con el estado de alarma", ha dicho Almeida.

El regidor, al ser preguntado sobre si cree que ese toque de queda conseguiría acabar con fiestas en domicilios privados, ha subrayado que "que las fiestas se tengan que evitar corresponde a todos y cada uno de los que vivimos en la ciudad de Madrid".

"Creo que es cierto que el toque de queda se podría argumentar que evitaría que la gente pudiera estar en las calles y que por tanto se pudieran celebrar estas fiestas, pero es que antes del toque de queda estamos nosotros como ciudadanos", ha aseverado.

Todos los ciudadanos de Madrid "tenemos que ser conscientes de que no debería ser necesario tomar medidas tan drásticas como el toque de queda; ya hay restricciones, ya se evitan que las reuniones sociales también en el ámbito familiar sean más de seis personas, ya hay cierre de la hostelería”, ha relatado.

"Es decir -ha continuado Almeida-, me parece también que no estaríamos cumpliendo nuestro papel debidamente como ciudadanos si de verdad para evitar esas fiestas tiene que haber un toque de queda en la ciudad de Madrid".

Durante este fin de semana, la Policía Municipal ha desalojado más de 30 fiestas privadas en domicilios en las que había un número de personas superior al permitido y en las que no se usaban mascarillas ni se cumplían las medidas de seguridad frente a la covid-19.