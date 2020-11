Almeida: Con el pacto presupuestario triunfa la línea de Pedro Sánchez

Madrid, 27 nov (EFE).- El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, ha señalado este viernes que, con el pacto presupuestario del Ejecutivo con ERC y Bildu, "ha triunfado la línea de Pedro Sánchez, porque nadie puede dudar de que lo que pacta el Gobierno no lo pacta Pablo Iglesias, lo pacta (...) el presidente".

Tras su visita al madrileño hospital de La Paz, en declaraciones a los periodistas y preguntado por el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado, Almeida ha considerado que con ese pacto "no han ganado los radicales, ha ganado Pedro Sánchez".

Ha insistido en que quien ha acordado los presupuestos "ha sido Sánchez con los que vienen a Madrid a derribar el régimen, según expresión propia suya".

Respecto a si ya el PP, cuando era ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, contemplaba una armonización fiscal autonómica de los impuestos", lo ha puesto en duda, ya que "no se hizo ninguna iniciativa al respecto, ni ningún acuerdo que lo pudiera posibilitar".

A su juicio, la política del PP "siempre ha sido muy clara: respetar el marco autonómico y el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas".

Ha precisado que entonces se creó un grupo de expertos para estudiar la reforma del sistema de financiación, que, ha agregado, "es absolutamente lógica e imprescindible que se haga y en eso todas las fuerzas políticas estamos de acuerdo".

Para Martínez Almeida, "es importante" esa reforma y dar solución a una cuestión "tan sensible e importante", así como la de la financiación local, "que forma parte inseparable".

Como en el acto ha coincidido con el presidente del Gobierno, le han preguntado si había hablado con Sánchez sobre otros presidentes autonómicos del PP que defienden esa armonización fiscal, como dijo Sánchez hace dos días.

"No he tenido la oportunidad de preguntarle pero me hubiera gustado preguntarle por quiénes se han dirigido a él para ofrecerle esa armonización fiscal -ha contestado- y decirle que preguntara también" a otros presidentes socialistas, como Emiliano García Page, Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara.

El portavoz del PP ha dicho que no hay que tener miedo a dar los nombres: "Cuando uno da una información, tiene que dar los nombres, y, cuando yo hago la afirmación de que sus barones autonómicos no están de acuerdo con sus pactos, doy los nombres".

Ha aconsejado a Sánchez que "antes de hablar de los presidentes del PP que se ponga de acuerdo con sus presidentes".

Sobre las próximas elecciones catalanas, ha indicado que el PP va a trabajar "mas duro que nunca" porque son "decisivas para el futuro de Cataluña y "se necesita una fuerza constitucionalista, moderada, sensata, razonable y que sepa arreglar todas las heridas que los sucesivos gobiernos independentistas han dejado abiertas" en ese territorio.