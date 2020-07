Almeida pide a los madridistas no ir a Cibeles y celebrar desde los balcones

Madrid, 14 jul (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, anima a los madridistas a que "no vayan a Cibeles" a celebrar el título de Liga del Real Madrid y lo hagan "desde los balcones" con aplausos y banderas, y advierte de que se establecerá "un perímetro muy amplio", con aforo "muy limitado" desde Colón, Neptuno y la Puerta de Alcalá, para disuadir las aglomeraciones en las vallas.

Almeida espera que haya "un montón de madridistas que quieran ir, pero que piensen que es mejor no ir en esta ocasión" y que "entiendan que no es el momento para poder acudir a Cibeles", ha dicho tras visitar la restauración de la muralla cristiana en la calle del Almendro.

No obstante, para todos aquellos que "aun así quieren acudir a Cibeles vamos a exigir todas las medidas de seguridad", como llevar mascarilla para poder acceder. Vamos a establecer un perímetro que se está definiendo estos momentos por la Policía municipal", que puede alcanzar desde Colón hasta la Puerta de Alcalá, e incluso hasta la plaza de Neptuno, y el control será "muy escrupuloso".

"Va a ser un cordón lo suficientemente amplio como para que no se agolpe gente en las vallas desde fuera esperando que puedan ver la plaza de Cibeles. En tercer lugar el aforo va a ser muy limitado. No vamos a correr absolutamente ningún riesgo", ha añadido.

"No somos partidarios de que el equipo acuda a la fuente de Cibeles, lo digo abiertamente. El Ayuntamiento entiende que es conveniente que el equipo no acuda a la fuente. Soy consciente de que los jugadores posiblemente estén deseando acudir, lógicamente tras una temporada muy complicada, muy larga, han hecho un esfuerzo tremendo. Es lógico que quieran la recompensa moral de poder acudir a la fuente de Cibeles, pero como Ayuntamiento somos partidarios de que el equipo en esta ocasión no acuda".

Si lo hace, "va a ser mucho más difícil que la gente no quiera acudir y por tanto va a ser más difícil evitar las aglomeraciones. En segundo lugar, porque también se pueden producir aglomeraciones como es lógico a lo largo del paso del autobús del Real Madrid por la ciudad", según el alcalde para quien "es un motivo especial y, al fin y al cabo, también el Madrid gana mucho y está muy acostumbrado. No pasa nada" por no ir esta vez a Cibeles.

"Estamos viendo con el Real Madrid que sea una celebración austera, sencilla", en la que también junto a "la felicidad porque el Real Madrid gane la liga transmitamos también que no es el momento de que se produzcan aglomeraciones. Estamos trabajando en un protocolo conjuntamente con el equipo para definir exactamente la forma en la que tanto la presidenta Día Ayuso como el alcalde, en representación del pueblo de Madrid, podamos acudir a felicitar al club", continuó.

El alcalde ha abogado por que "haya una celebración desde los balcones. Hemos estado asomados aplaudiendo a los sanitarios durante toda la pandemia. Ahora asomemos las banderas del Real Madrid, los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible no se acerquen a Cibeles".

Tras recalcar que el Consistorio está "trabajando bien" con el equipo y ha insistido en que, si alguien se acerca a Cibeles, habrá controles para que en "ningún momento haya aglomeraciones y ningún riesgo". Pero la mejor forma de evitarlo "es asumir que junto con otros tantos eventos en los próximos meses que no se van a poder celebrar con normalidad, hágase lo mismo con este título de Liga".

El alcalde ha concluido pidiendo "a los madrileños un ejercicio de contención y de responsabilidad", en la actual situación.