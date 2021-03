Almeida pide "coherencia" y emplaza a la izquierda a pedir cierre de Barajas

Madrid, 24 mar (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a la izquierda "coherencia" y que "si de verdad consideran" que hay un "turismo de borrachera" en Madrid, se dirijan al Gobierno central y solicite que se cierre el aeropuerto de Barajas, y ha reclamado que "no se manche" la imagen de la ciudad porque haya unas elecciones.

En declaraciones a los medios en la puerta de Alcalá, Almeida se ha remitido este miércoles a los datos "respecto de la imagen que pretende estigmatizar a Madrid" y que "pretende despreciar el esfuerzo que hacemos los madrileños por sacar el día a día de nuestra ciudad".

"Del total de turistas franceses que llegaron a España en el mes de enero", el "último dato que tenemos", "solo el 5 %" fue "directamente a Madrid", ha explicado.

"En segundo lugar", Almeida diría a quienes sostienen el discurso del turismo de borrachera que "la inmensa mayoría de los que vivimos en esta ciudad cumplimos las normas" y en tercer lugar que "pregunten a los hosteleros, a los restaurantes y a los comerciantes si porque vengan turistas, que en su caso se puedan emborrachar e infringir nuestras normas, tenemos que castigarles a ellos".

Almeida los ha emplazado a tener "la valentía de decirle a la cara" a "todos estos comerciantes, restauradores y dueños de bares que como hay gente que viene de fuera, no de manera masiva, por cierto, que nada, que el problema lo van a tener ellos y que le van a cerrar los establecimientos".

"En tercer lugar, me permitiría recordarle a (la portavoz municipal de Más Madrid) Rita Maestre que cuando hable de Magaluf recuerde que está en las Islas Baleares, que las Islas Baleares es España y que España es Europa, y que por tanto que como dijo ayer no quiere que Madrid sea el Magaluf de Europa conviene que antes de hablar de estas cuestiones por lo menos de geografía estudie", ha agregado.

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, prometió el lunes que su partido terminará con "ese concepto de que Madrid sea Magaluf" acabando con el "turismo de borrachera" y regulará "todos los pisos turísticos".

Almeida ha reiterado que "no conviene lanzar mensajes que estigmatizan la imagen de la ciudad de Madrid" ni que "tratan sobre todo de tirar abajo el esfuerzo increíble que está haciendo todo el mundo en esta ciudad por salir adelante sencillamente porque hay unas elecciones el 4 de mayo".

"Si lo que pretenden es defender la salud de los madrileños y la imagen de la ciudad de Madrid, si de verdad eso es lo que pretenden, tienen una opción, que es tener la valentía de dirigirse al Gobierno de la nación y decir que cierre Barajas, que cierre la fronteras y que no puedan venir turistas. Pero nosotros eso no lo podemos hacer, aparte de que no lo queremos hacer, por supuesto", ha apuntado.

Tras hacer, junto con la delegada de Cultura, Andrea Levy, una de las rutas municipales para redescubrir Madrid, Almeida ha animado a "todos aquellos" que "pretenden estigmatizar" la ciudad con "discursos negativos" que descubran "la ciudad de verdad".

"Transmitamos la imagen del Madrid real, cultural, dinámico, abierto, que lucha por recuperar su futuro, y dejemos de mandar mensajes que estigmatizan Madrid por puro rédito electoral", ha pedido.