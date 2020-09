Almeida pide extremar precauciones: Toda la ciudad tiene situación complicada

Madrid, 21 sep (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido extremar las precauciones "a todos los madrileños", no solo a aquellos que viven en las 26 zonas básicas de salud de la capital en las que se restringe desde este lunes las movilizaciones, porque la situación es "complicada en toda la ciudad".

Las restricciones de movilidad afectarán a 855.193 personas de la Comunidad de Madrid de 37 áreas sanitarias repartidas entre 6 distritos de la capital y siete municipios madrileños.

En concreto, son 26 áreas sanitarias de los distritos de Madrid de Carabanchel, Usera, Villaverde, Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Ciudad Lineal y 11 de los municipios de Fuenlabrada, Humanes, Moraleja de Enmedio, Parla, Getafe, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas.

En un acto para visitar las obras de un centro de Alzheimer en Villa de Vallecas, Almeida ha afirmado que no ha habido ninguna incidencia "reseñable" en la primera jornada de restricciones en 26 zonas básicas de la capital.

"Los vecinos se están comportando con la ejemplaridad que han demostrado a lo largo de toda esta pandemia y por ahora se están cumpliendo las medidas establecidas por la Comunidad de Madrid sin novedades", ha dicho.

Además, ha recalcado que "se equivoca cualquier madrileño que no viva en ninguna de esas 26 zonas básicas de salud si cree que el coronavirus no va con ellos".

"Esto va de toda la ciudad. Toda la ciudad tiene una situación complicada, distinto es que se hayan establecido unas medidas por una serie de criterios científicos y técnicos en esas zonas básicas de salud, pero para cualquier madrileño que viva en cualquier distrito y en cualquier barrio de la ciudad, que extreme las precauciones", ha pedido.

Almeida ha insistido en "no bajar la guardia" porque el virus "no se puede circunscribir únicamente a esas 26 zonas básicas de salud, sino que nos afecta a todos los madrileños".

"Aquí no actuamos como si fuésemos 131 barrios, 21 distritos. Aquí actuamos como si somos uno, que es lo que somos, una única ciudad y una única dirección, que es vencer lo antes posible esta pandemia", ha incidido.

Almeida también ha sido preguntado por los criterios técnicos para determinar las zonas restringidas, al haber en otros puntos como Lavapiés gran incidencia pero no haber sido incluida en las 37 zonas de la región con restricción de movimientos.

"La Consejería de Sanidad estableció una serie de requisitos: el número de contagios cada 100.000 habitantes, en segundo lugar el porcentaje de crecimiento que se iba dando y también las propias características de las zonas básicas de salud. En este caso, desde el punto de vista físico y en esas tres categorías, Lavapiés no entraba, pero por eso reitero el mensaje: los números de Lavapiés obviamente son los que son", ha añadido.

Los vecinos de Lavapiés "también tienen que extremar las precauciones en todo momento", ha apuntado.

Sobre la posibilidad de peatonalizar más calles de los distritos afectados para dar más espacio a los peatones, Almeida ha dicho que no se descarta "cualquier medida que pueda mejorar la situación", aunque ha matizado que "lo que se está solicitando es en la medida de lo posible permanezcan en sus domicilios".

Ý sobre las manifestaciones que se han sucedido a lo largo del fin de semana en protesta por estas medidas, Almeida ha considerado que se están “tergiversando” sus palabras.

"Dije que me parecía profundamente irresponsable alentar esas manifestaciones, no dije que no se pudieran manifestar, que la gente no tenga derecho a protestar, aquí todo el mundo tiene derecho a protestar. Sea Cayetano, viva en Núñez de Balboa, sea una persona que viva en el Ensanche de Vallecas. Todos los ciudadanos somos libres e iguales y tenemos los mismos derechos", ha dicho.

El alcalde ha apuntado que la "irresponsabilidad" deriva de partidos como Podemos y Más Madrid por alentar las movilizaciones, a quienes "menos les importa es el sur".

"Lo que más les importa es tratar de obtener el poder por el camino más corto y a costa de lo que sea. Para eso si necesitan sacar a gente a la calle con el pretexto artificial de que aquí se produce una segregación de clases, creo que lo hacen y han demostrado que son capaces de hacerlo", ha opinado.

Almeida también ha lamentado que "desgraciadamente" la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAMV) se uniera a las convocatorias.

"No pensaba que Quique Villalobos (presidente de la FRAMV) se pudiera al frente de estas manifestaciones denunciando segregación. Creo que la FRAMV tiene un papel más importante que nunca no para separar, dividir y enfrentar sino para dividir", ha dicho, al tiempo que se ha defendido como "firme defensor" de las asociaciones de vecinos y su federación. EFE

