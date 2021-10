Almeida pide a los jóvenes responsabilidad ante el "incivismo" de los botellones y avisa que habrá operativo especial

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes a los jóvenes responsabilidad durante el fin de semana para evitar el "incivismo" que suponen los botellones y ha avisado de que pondrán todos los medios para disolverlos, con un operativo especial de más de 200 agentes.

Así lo ha trasladado Almeida en declaraciones a los periodistas antes de inaugurar la XVIII Semana de la Arquitectura. "Vamos a tratar de controlar que no se vuelvan a producir las imágenes multitudinarias, pero no lo vamos a conseguir si los jóvenes que participan en estos botellones no toman conciencia de que es un ejercicio de incivismo y de riesgo, que mancha la imagen del conjunto de la juventud", ha lanzado el regidor.

Además, Almeida ha lamentado que estos botellones producen "guarrería" en los lugares en los que se celebran y que al día siguiente los vecinos tienen que pasear "por parques y zonas verdes" en estas circunstancias.

El alcalde ha asegurado que pondrá todos los medios del Ayuntamiento de Madrid al alcance para evitar estos botellones pero ha insistido en que no pueden llegar "a todos los rincones". Por eso, ha instado a estos jóvenes que lo practican que "no ensucien la imagen ejemplar del resto de la juventud".