Almeida pide a la líder de Mas Madrid que retire el "tuit carroñero" por la muerte de una niña atropellada

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP de Madrid y alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que el atropello mortal de una niña de seis años ayer a la salida de su colegio en Mirasierra "no tiene relación con una zona escolar", pues "se podría haber producido en cualquier calle de Madrid", y ha pedido a la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, que retire su "tuit carroñero".

"En primer lugar me gustaría decir que no fue porque fuera en una zona escolar. Parece ser fruto del error humano, y no tiene relación con una zona escolar. Se podía haber producido en cualquier calle de Madrid, no hay relación entre zona escolar y accidente", ha trasladado el regidor madrileño a los medios de comunicación.

Ha trasladado sus condolencias por la muerte de la menor, y tras hablar ayer con la directora del centro escolar ha dado cuenta del "dolor y sufrimiento que tenían". "Todo mi cariño a las familias de las niñas que están hospitalizadas. Pueden contar con el Ayuntamiento para sobrellevar estos momentos tan terribles", ha expresado.

Además, Martínez-Almeida ha cargado contra la "lamentable utilización que se hizo por parte de Mónica García, que se apresuró a poner un tuit culpando al Ayuntamiento de Madrid, y lo mejor que podría hacer es pedir disculpas y retirar el tuit".

"Las familias llevan meses reivindicando la necesidad de que los entornos escolares sean seguros y sanos. Esta noticia es lamentable y evitable. El ayuntamiento tiene que hacer algo ya", escribía ayer García en su perfil de Twitter.

El alcalde capitalino ha reprochado a quien "ha hecho del leitmotiv en política el ser madre" que "prefiriera hacer un tuit carroñero antes que uno en el que se acordase de las madres de esas niñas". "Uno puede cometer un error, como no puede ser de otra manera, pero no perseverar en él para culpar al Ayuntamiento. Que pida disculpas y que retire ese tuit infame que la acompañará toda su carrera y que la define como persona", ha apostillado.

Almeida ha recordado que la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible recoge la obligatoriedad de circular a 20 kilómetros por hora en los entornos escolares durante los momentos de entrada y salida de los mismos, y que el Consistorio está "dispuesto" a profundizar en esas medidas.

En esta línea, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha apuntado que el Ayuntamiento de la capital estudiará la mejora de la seguridad vial en hasta 190 centros educativos de la capital.