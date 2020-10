Almeida pide no utilizar "eufemismos" y no tratar a los ciudadanos "como niños"

Madrid, 26 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes no utilizar "eufemismos" y "no avergonzarse" de hablar de toque de queda "si se entiende que es la medida adecuada", porque para que los ciudadanos "cumplan" y sean "conscientes" de la "gravedad de la situación" no hay que "tratarles como niños".

Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiese el domingo acuñar una "expresión contemporánea" como "restricción a la movilidad nocturna" en lugar de toque de queda, tras la aprobación del cuarto estado de alarma de la democracia, el regidor madrileño ha pedido que "no se utilicen eufemismos" en "circunstancias difíciles como las que estamos pasando".

"Estamos desgraciadamente acostumbrados a eufemismos que luego no han tenido nada que ver con la realidad", ha apuntado Almeida a los medios, refiriéndose a mensajes anteriores como 'Salimos más fuertes', en una visita a la planta de transformación de residuos vegetales Migas Calientes.

La utilización del lenguaje "no debe ser retorcida", ha seguido diciendo, "porque se tenga miedo a utilizar una determinada expresión".

"Es obvio que lo que se produce ayer con la declaración del estado de alarma es un toque de queda del conjunto del territorio nacional, y si la situación exige un toque de queda, y si el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez) entiende que la situación exige un toque de queda, lo que tiene que tener es la valentía de denominar las cosas como son y de llamarlas por su nombre", ha apostillado el alcalde madrileño y portavoz nacional del PP.

A su juicio, "los políticos deberíamos hablar no el politiqué, sino hablar en el lenguaje que entiende la gente, en el lenguaje que hay en la calle", algo para lo que "hay que pisar la calle".

"No hay que avergonzarse por decir que es un toque de queda, ni dar rodeos (...). Si queremos que los ciudadanos cumplan, sean conscientes de la gravedad de la situación" ha abogado por "dejar de tratarles como niños" y "tratarlos como adultos".

Para vigilar que se pueda cumplir ese toque de queda durante el horario nocturno (en la Comunidad de Madrid de 00:00 a 6:00 horas), la Policía Municipal "va a estar patrullando las calles" de Madrid y se van a establecer planes especiales de refuerzo, aunque también será "fundamental" la participación de la Delegación de Gobierno, ha añadido Almeida.

También ha hecho un llamamiento "a todos los ciudadanos" y "especialmente" a los más jóvenes ante la dificultad de "controlar lo que se puede producir dentro de las viviendas".

"Si se me permite transmitir un mensaje a los padres, que tienen un deber especial de responsabilidad respecto de sus hijos en estos momentos de transmitirles la necesidad de que se tienen que quedar en casa, de transmitirles la necesidad de que tienen que respetar el toque de queda y transmitirles el compromiso que deben mostrar con el conjunto de la sociedad", ha dicho Almeida.