Almeida pide a Sánchez convocar una comisión de delitos de odio por el acoso al menor de Canet y su familia

Acusa a la Generalitat de "amparar esa violencia" y recuerda a Sánchez que "corrió a convocarla" con falsa agresión de Chueca

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocar una comisión de delitos del odio por el acoso al niño de 5 años de Canet del Mar (Barcelona) y su familia al solicitar la cuota del castellano en la enseñanza.

"Recuerdo cuando se produjo una presunta agresión homófoba (en Chueca) que no fue tal. Pedro Sánchez, corriendo, convocó una comisión de delitos de odio que dijo que él iba a presidir. ¿Por qué no la convoca ahora?, ¿Por qué ante el acoso de un niño de 5 años, motivado por el odio, no convoca una comisión? Ahora está acreditado que se acosa", ha expresado el regidor ante la prensa, desde Matadero Madrid.

La familia del menor empezó a ser señalada a raíz de conseguir que el niño pudiera recibir en castellano un mínimo del 25% de horario lectivo en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a los centros catalanes a ofrecer al menos ese porcentaje de enseñanza en español.

Fue la asociación 'Hablamos español' la que interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona por los mensajes vertidos en redes sociales contra la familiar del menor.

Para Almeida, Sánchez "no tiene la dignidad de romper con sus socios, que acosan a un niño de cinco años por querer estudiar en español", y le ha preguntado "si de verdad le compensa ser presidente del Gobierno al precio del sufrimiento de un niño de 5 años, si puede permanecer inalterable a consecuencia de lo que sufre un niño de 5 años".

"Espero que trate a los catalanes y a Cataluña con el mismo rasero que a Madrid con una agresión homófoba que no existió", ha lanzado a continuación.

Además, el regidor matritense ha afeado al Gobierno de la Generalitat que "ampare y dé cobijo a esa violencia", pues "no es una cuestión de que cuatro desalmados lo tengan, hay un desamparo institucional". "Si se actúa así con un niño de cinco años, cómo no se actuará con los demás", ha requerido.