Almeida pide a Sánchez que no "embarre" la campaña y afirma que Iglesias "se ha convertido en una caricatura"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no "embarre" la campaña electoral de los comicios autonómicos del 4 de mayo y ha criticado al vicepresidente segundo y candidato de Podemos a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, porque "se ha convertido en una caricatura de sí mismo".

En un acto celebrado este domingo junto a la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de la capital, Borja Carabante, el alcalde ha pedido a los adversarios políticos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "una campaña limpia" y le ha exigido a Sánchez que no "insulte ni mienta".

"Nos hemos acostumbrado a que Sánchez no haya pisado las calles de Madrid en un año de pandemia. Sólo una vez cuando vino a La Paz y no invitó ni a la presidenta ni al alcalde. Pido a Sánchez que en campaña no venga a embarrar, ni insultar ni mentir. En campaña no vale llamar narcisista a Ayuso", ha aseverado Almeida, quien ha lamentado que en el primer acto de campaña del PSOE, el presidente del Gobierno haya dicho "falsedades" y cosas que "no se ajustan a la realidad".

Respecto a Iglesias, el alcalde ha afirmado que "volverá a dejar Vallecas por segunda vez" y que su estrategia electoral pasará por "intentar engañar" y crear "crispación". Además, le ha exigido tanto a él como al candidato a las primarias de Ciudadanos Edmundo Bal, que abandonen su escaño en el Congreso de los Diputados por "respeto y compromiso político".

En referencia a los posibles pactos tras los comicios, Almeida ha asegurado que el objetivo de Ayuso es obtener "la mayoría más grande posible" y así "gobernar en solitario". Aunque ha remarcado que en el Ayuntamiento de Madrid, el pacto entre el PP y la formación 'naranja' está "cohesionado" y es "sólido y estable".

SOBRE AGUADO Y GARRIDO

Almeida ha trasladado su "respeto total" por la decisión del exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de no presentarse a los comicios del 4 de mayo.

Asimismo, sobre el exconsejero de Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha recordado los tiempos en los que este era presidente autonómico, época en la que mantuvieron una "gran relación y una buena dinámica de trabajo".

"Cuando él era presidente confió en mi papel como portavoz del Grupo municipal en el Ayuntamiento. Ha tenido una trayectoria larga. Ha dado en su despedida una muestra de elegancia", ha zanjado Almeida, quien ha deseado a Garrido que le vaya "lo mejor posible".