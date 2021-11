Almeida pide a Vox que aclare si quiere sentarse o no a negociar presupuestos

Madrid, 22 nov (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha reprochado este lunes a Vox que todavía no haya respondido al Gobierno municipal tras enviarle la documentación de los presupuestos de 2022, y ha pedido al partido de Javier Ortega Smith que aclare si quiere sentarse a negociar o no las cuentas, y, si no es así, que no se "quejen" de los cordones sanitarios.

Tras la reapertura de la plaza de España, Almeida ha recordado que la semana pasada el Gobierno envío a Vox "toda la documentación" sobre los presupuestos de 2022, y ha señalado que "no hemos tenido ninguna respuesta todavía".

"Una semana después Vox no ha sido capaz de ofrecer una sola respuesta al planteamiento que se le hizo desde el equipo de Gobierno, e insisto, cada día que pasa es un día menos para el acuerdo, para que la Policía Municipal tenga sus unidades integrales de distrito; que los bomberos tengan los efectivos que merecen, y que los madrileños tengan 60 millones de euros más en el bolsillo", ha enumerado el regidor algunos de los puntos claves de su proyecto de presupuestos.

Cada día que Vox "deja pasar sin siquiera responder al planteamiento del equipo de Gobierno, sin siquiera sentarse a negociar", ha reiterado Almeida, "es un día más o un día menos para que esos presupuestos se pudieran poner en marcha".

"Por eso digo y lo repito: creo que Vox tiene la responsabilidad, al menos política, de sentarse a negociar estos presupuestos. Si no lo quiere hacer, si no quiere sentarse, que lo diga. Ya está, que lo diga. Pero que luego no se queje de los cordones sanitarios, que luego no le diga a los demás partidos que por qué le aíslan. Porque nosotros no aislamos a Vox, porque quienes se están aislando son ellos", ha censurado el regidor.

Y ha agregado que 2022 "va a ser un año muy complicado de gestionar si no hay presupuestos" y "todo por una discrepancia sobre si pueden circular más o menos coches por la Gran Vía", ha censurado sobre la postura beligerante de Vox sobre la ordenanza de movilidad sostenible y Distrito Centro, la zona de bajas emisiones incluida en la norma y que supuso la actualización de Madrid Central tras su anulación judicial.

Javier Ortega Smith ya se pronunció sobre el asunto de las cuentas municipales el pasado miércoles, cuando afirmó que es "inaceptable" que su grupo apoye los presupuestos porque "de momento" vienen "condicionados por los comunistas", en referencia al grupo mixto con el que Almeida sacó adelante la ordenanza de movilidad sostenible, y que se ha ofrecido en reiteradas ocasiones a negociar los presupuestos para que no dependan de Vox.

El portavoz de Vox también rechazó la manera de negociar del Gobierno -"en las trastiendas o en los despachos cerrados", y aseguró que sería en el Palacio de Cibeles, "con luz y taquígrafos" y tras presentar sus enmiendas, donde dirán si apoyan o no las terceras cuentas del mandato de PP y Ciudadanos.