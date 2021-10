Almeida pregunta a Sánchez "hasta cuándo va a prorrogar la agonía de España y de los españoles"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha preguntado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué tiene pensado" para paliar una posible situación de desabastecimiento en el país. "La única duda es hasta cuándo va a prorrogar Sánchez la agonía de España y de los españoles", ha remachado.

Según ha expresado el regidor, "todos" son conscientes de que hay situación de desabastecimiento, algo que "pasa tanto en el sector público como en el privado". "No voy a culpar a Sánchez , pero sí le pregunto qué tiene pensado", ha lanzado.

"Aquí no hay nadie que dude de que hay un problema de abastecimiento con el gas o con el aluminio. La culpa no es de Sánchez, pero la pregunta es qué está haciendo, cómo lo encara, qué previsiones tiene. Lo único que le diría es que no le culpo, pero le pido que diga qué medidas adopta", ha requerido al jefe del Ejecutivo.

Por otra parte, Ameida ha indicado que le es "indiferente" el "pulso" entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno de la Nación, ya que a él le preocupan "los españoles". "Quién acabe más picado en su orgullo me da igual. Me pongo en la piel del español que estará mirando esto con estupor", ha expresado a continuación.

Sobre la reforma laboral, cree "gravísimo" que Sánchez "diga una cosa en Valencia y otra en Bruselas", por lo que entiende que Unidas Podemos "diga hasta aquí hemos llegado". "Entiendo a Unidas Podemos, pero ellos no entienden a los españoles y eso nos debería preocupar a todos", ha finalizado.