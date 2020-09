Almeida rebasa el tope de gasto en 254 millones y aprueba un PEF sin la izquierda

Madrid, 29 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha incumplido el techo de gasto en 254 millones de euros en 2019, el primer incumplimiento de la regla de estabilidad con José Luis Martínez-Almeida (PP) como regidor, y este martes ha aprobado sin la izquierda un plan económico financiero para cumplir con Hacienda.

Madrid cerró 2019 con superávit de 1.162 millones de euros y con la deuda bajo control, pero rebasó el techo de gasto en 254,3 millones.

La responsable de Hacienda, la 'popular' Engracia Hidalgo, ha atribuido el incumplimiento al anterior Gobierno de Manuela Carmena pues cuando llegó al Consistorio la previsión de incumplir era de más de 400 millones y aún había que dotar acuerdos con trabajadores y empresas municipales.

Madrid presenta con el voto de PP, Cs y Vox un PEF que cifra en 397 las pérdidas de ingresos a causa de la pandemia -sin contar a las empresas municipales- y una mejora de ingresos no financieros del 5 % en 2021 que no permitiría recuperar el nivel de liquidación anterior a la crisis.

El cálculo municipal se basa en previsiones macroeconómicas que han variado posteriormente y con la incertidumbre sobre si se suspenderá o no la regla de gasto, como prometió el Ministerio de Hacienda al tumbar el Congreso su propuesta alternativa.

El PEF incluye también el compromiso de rebajar el impuesto de bienes inmuebles, rodeado de interrogantes ante el impacto del coronavirus en las finanzas, y la previsión de amortizar 420 millones de euros como pago anticipado de la deuda, que el PP quiere evitar.

La concejal de Hacienda ha destacado que el PEF "es válido mientras la normativa siga existiendo", pero espera que se pueda "modificar pronto", porque se anule la regla de gasto y se den recursos y un papel protagonista a los consistorios para hacer frente a la crisis.

El plan económico de PP y Cs ha despertado las críticas de la izquierda de Más Madrid y del PSOE, que han votado en contra.

La edil socialista Enma López ha afeado que el PP se escude en Carmena para explicar el incumplimiento, porque no dieron esa posibilidad a Ahora Madrid cuando rebasó el techo de gasto con las cuentas heredadas de Ana Botella (PP) y ha criticado que se hable de incertidumbre cuando el PP celebró que el Congreso tumbase la propuesta del Ministerio de Hacienda.

Además, censura la rebaja fiscal: "ustedes han venido aquí a bajarles los impuestos a quien más tiene y nadie va a moverles de su camino", ha señalado López, cargando contra el PP por desobedecer su propia norma, "el plan Montoro", para el PSOE "el mayor ataque municipalista de la historia".

También el concejal de Más Madrid Jorge García Castaño ha cargado contra la rebaja fiscal del IBI, que beneficia a quienes más tienen, y ha acusado al equipo de Almeida de hacer populismo: "Dennos dinero, pero no vamos a contratar rastreadores", ha afirmado García Castaño.

Vox por su parte ha señalado que hay que cumplir la ley mientras esté en vigor y ha cargado contra el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, por pactar con Hacienda las medidas de financiación que tumbó el Congreso, y que condicionaban el uso de recursos municipales.

La delegada de Hacienda ha focalizado sus críticas en el PSOE por no derogar desde el Gobierno la Ley Montoro y mientras que la concejal socialista ha defendido que no la han cambiado porque el PP no está dispuesto a "arrimar el hombro".

En el pasado mandato la alcaldesa Manuela Carmena incumplió el techo de gasto en todos los años de su mandato, salvo en 2018, lo que provocó un pulso continuo con el Ministerio de Hacienda en la etapa del ministro 'popular' Cristóbal Montoro.

Hacienda llegó a intervenir las cuentas de la capital en otoño de 2017 y Madrid tuvo congeladas sus inversiones en los tribunales. El enfrentamiento provocó que Carmena cesase a su edil de Hacienda, contrario a aprobar recortes presupuestarios que el PP, que entonces rechazaba el cambio de la ley de estabilidad, apoyó.