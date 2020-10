Almeida rechaza restricciones a hostelería porque podrían aumentar las reuniones

Madrid, 21 oct (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que en "principio" no sería partidario de restringir aún más la hostelería para contener el avance del coronavirus, porque, a su juicio, "podría darse el caso" de que pudieran aumentar las reuniones sociales y familiares, que son "mucho más difíciles de controlar que la hostelería".

El regidor lo ha indicado a preguntas de los periodistas tras clausurar la Forbes Summit 2020 Reinventing Spain, donde ha abogado por la colaboración público-privada para salir de la crisis junto a trabajar "codo con codo" todas las administraciones en relación a los fondos europeos.

"Yo no soy partidario, en principio, de restringir aún más la hostelería", ha dicho Almeida, al tiempo que ha añadido que "si las autoridades sanitarias lo deciden, qué se le va a hacer", aunque él es partidario de medidas "restrictivas de la movilidad".

Ha argumentado que de restringir más la actividad de la hostelería -ahora tienen que cerrar los locales a las 23:00 y no pueden aceptar nuevos clientes a partir de las 22:00- "podría darse el caso de que pudieran aumentar las reuniones sociales y familiares, que son mucho más difíciles de controlar que la hostelería".

Almeida lo ha apuntado después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, haya afirmado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "ha puesto sobre la mesa un debate sobre posibles cierres de actividad por horas porque hemos detectado dónde están los contagios".

Al alcalde 'popular' le parece una reflexión "acertada", porque el mayor número de contagios "se está produciendo entre personas que van de los 15 a los 29 años, y, por tanto, en esas franjas horarias nocturnas como consecuencia de fiestas privadas" y "botellones".

"Me parece razonable que, visto el número de contagios que se está produciendo en esa franja de edad, que se pueda limitar lo máximo posible la movilidad durante, sobre todo, esas horas de la noche", ha indiciado.

Ha añadido que la cuestión es "que desde el punto de vista jurídico ya sabemos las dificultades que hay con estas cuestiones", por lo que ha reclamado "nuevamente" un marco jurídico "uniforme" que dé "seguridad al conjunto de las comunidades, que son las que tienen las competencias sanitarias".

Preguntado acerca de si el PP estaría dispuesto a dar su soporte al Gobierno de Pedro Sánchez para que saliera adelante el toque de queda, ha dicho que "a nosotros lo que nos gustaría en primer lugar es que el Gobierno asumiera su responsabilidad y que por lo tanto también el Gobierno dijera algo al respecto".

"Lo que tiene que plantear el Gobierno es que si ellos creen que la medida más adecuada es esa, lo que tendrán es que decírselo, planteárselo abiertamente a las comunidades autónomas, y antes de poner en un brete a otros partidos políticos a ver si me lo apoyan o a ver si no me lo apoyan (...) que todos sepamos qué es lo que piensa y qué es lo que quiere el Gobierno de la nación", ha dicho el también portavoz nacional del PP.