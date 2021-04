Almeida recuerda a Cs que cogobernó Madrid gracias a Vox

Madrid, 23 abr (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este viernes a Ciudadanos que pudo formar Gobierno con el PP en la Comunidad de Madrid "por el voto de Vox", y ha calificado de argumento "flojito" que el partido naranja se erija como alternativa para que los 'populares' no gobiernen con Vox: "Para eso voto a Ayuso".

En una entrevista en Esradio recogida por Efe, el regidor madrileño y portavoz nacional del PP ha dicho ser "amigo" del candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Madrid, Edmundo Bal, y ha asegurado que le tiene "mucho aprecio".

Pero "al final pretender que tú tienes que entrar para que Vox no entre, hombre, si estuviste en el Gobierno porque Vox te votó; si Vox no te hubiera votado, no habrías estado en el Gobierno", ha manifestado al recordar el pacto de investidura que dio el Gobierno de la Puerta del Sol a la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) y al exvicepresidente Ignacio Aguado (Cs).

"Y en segundo lugar, si tu empeño es que Ayuso no dependa de Vox, y para eso te tienen que votar a ti, pues que voten a Ayuso directamente, yo es lo que pensaría", ha continuado analizando Almeida, para quien "el argumento" es "flojito".

Con todo, ha puesto en valor que Edmundo Bal "está haciendo un gran esfuerzo" estando "en una posición muy complicada", ya que la mayoría de encuestas dejan a la formación naranja fuera de la Asamblea de Madrid al no obtener el 5 por ciento necesario para tener representación.

De cara a las elecciones del 4 de mayo, Almeida ha subrayado que ir a votar "va a ser seguro".

"Yo le diría a la gente mayor que no haya votado por correo, que uno, es seguro, y dos, nos jugamos muchísimo", ha remarcado, al tiempo que ha dicho que a su juicio "se pretende desincentivar el voto por correo" porque "por mucho que la izquierda diga, a mayor participación, mayor victoria del centro derecha".

En este sentido, aunque cree "muy complicado" que el PP alcance la mayoría absoluta, a su entender "con una alta participación podríamos llegar".

Para Almeida, las elecciones madrileñas "si sucede lo que tiene que suceder" van a ser un "punto de inflexión" en el ámbito nacional porque "se va a permitir ver que se puede vencer a la izquierda" y "visualizar que (el presidente del Gobierno) Pedro Sánchez e (su jefe de Gabinete) Iván Redondo no son héroes taumatúrgicos, que son mejores que cualquiera que nosotros y que son unos estrategas geniales".

"Al final ellos han provocado esto, han perdido dos mociones de censura, y van a perder unas elecciones. Las encuestas dicen muchas cosas pero creo que ya podemos estar de acuerdo en que (Ángel) Gabilondo no va a repetir ni siquiera los resultados de hace cuatro años cuando Pedro Sánchez se ha implicado personalmente", ha augurado.