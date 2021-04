Almeida recuerda a Marlaska que fue designado vocal del CGPJ a instancias del PP, "a quien llama organización criminal"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado este lunes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que fue designado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a instancias del PP, formación a la que ahora llama "organización criminal".

"Le tengo que pedir disculpas a Marlaska, porque debió de ser dolorosísimo que fuera nombrado vocal del CGPJ a instancias de una organización criminal. No quiero pensar lo mal que lo pasó aquellos días y aquellas noches, pensando si aceptaba o no", ha ironizado durante su visita al Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, en Madrid Río.

Si bien, Martínez-Almeida ha celebrado que el expresidente Mariano Rajoy decidiera "no ahondar en ese dolor, y cuando Marlaska le suplicó ser Fiscal General o ministro de Justicia, le dijo no te puede hacer este mal, Fernando, no puede ser que te sientas tan mal".

Así, "como no le nombró ministro ni Fiscal General Rajoy, terminó siendo ministro con Sánchez". "Que cada uno opine de la catadura política de una persona que aspira a ser Fiscal General del Estado con un gobierno, y como no se le nombra, lo hace con otro nombre", ha lanzado, para acusar al ministro de Interior de querer hacer "un exorcismo" con su pasado.