Almeida replica al PSOE que es mejor pactar con Vox que con Bildu o ERC

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que Vox es "muchísimo mejor que Bildu" y ha negado que la Comunidad de Madrid se encuentre en estos comicios ante una disyuntiva entre fascismo o democracia.

"Vox me parece muchísimo mejor que Bildu. Soy alcalde con un programa de Gobierno con Vox, y no ha pasado nada; los madrileños no están asustados. Esto no es fascismo o democracia, sino 'sanchismo' o libertad, esto es lo que nos jugamos", ha lanzado ante los medios de comunicación desde el invernadero de Madrid Río.

En este punto, ha defendido que el 4M "prevalecerá Madrid, el PP y la libertad". Además ha descartado que el PP se vaya a sumar a un cordón sanitario a Vox, y ha ironizado con que sea PSOE, "socio de Bildu, Podemos, ERC" quien exija a quién elegir para pactar gobiernos.

Ha preguntado "¿por qué considera que es mejor pactar con Bildu que con Vox?, ¿Por qué considera que se puede pactar con ERC, que ha dado un golpe de estado y no con Vox?, ¿Qué parámetro moral se ha instalado el PSOE para entender que son los que marcan a los demás las líneas de pactos?".

Por ello ha negado que Sánchez, "que pacta con quienes quieren romper España", vaya a marcar al PP las "líneas de los pactos". "Un partido que está en el gobierno con un partido que ha señalado a medios, al Poder Judicial, y que ha hecho apología de la violencia como ningún otro partido político en Espala salvo Bildu", ha afeado.