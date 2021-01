Almeida reprocha a los alcaldes socialistas que critiquen a Madrid y no a Fomento

Madrid, 15 ene (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, ha reprochado que alcaldes socialistas de la región hayan acusado de "falta de previsión" al Ayuntamiento de la capital o a la Comunidad por la borrasca Filomena y no al Ministerio de Transporte, responsable del aeropuerto de Barajas.

"Aquí hay que hacer un ejercicio de honradez con los ciudadanos. No vale decir que en la misma ciudad unos hemos fallado en la previsión y otros sin embargo no", ha señalado el alcalde tras una visita al Retiro, donde ha recalcado en que él "no cree" que el Ministerio de Fomento haya fallado en la previsión.

En este sentido, el primer edil ha recordado la situación del aeropuerto de Adolfo Suarez Madrid Barajas, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que "una semana después" de la borrasca, aún no ha recuperado la normalidad, aunque lo considera entendible, vista la "gravedad" de la nevada.

"¿Creen que es normal en una circunstancia razonable como ellos dicen que ha pasado, que el aeropuerto de Madrid-Barajas, uno de los mayores aeropuertos internacionales, tampoco ha tenido la capacidad de recuperar el nivel de aterrizajes y despegues una semana después?", ha reiterado el alcalde frente a los reproches.

Almeida ha subrayado que "se ha recuperado buena parte de la movilidad de Madrid en apenas una semana después de que se produjera el tsunami de nieve", pero que en la ciudad "ha habido una catástrofe que se ha materializado en ese tsunami de nieve", por lo que "no se puede calificar en términos ordinarios".

"Lo digo porque se está calificando como una nevada. Esto es como si la DANA que hubo en el Levante se calificara de lluvias. Aquí no ha habido una nevada, ha habido una catástrofe que se ha materializado en ese tsunami. Una catástrofe que hizo que muchas de las zonas afectadas tardaran tiempo en recuperarse", ha añadido.

Por último, Almeida ha instado a "cualquier alcalde que tenga dudas de por qué Madrid pide la declaración de zona catastrófica" a llamarle y él le explicará "lo que ha pasado en Madrid, que ha sucedido en esta ciudad, cuáles fueron las características de la nevada" y los medios que han tenido.